Call of Duty pakt cheaters op volledig nieuwe manier aan

Foto via Activision

Call of Duty: Vanguard en Warzone krijgen een gloednieuwe anti-cheat die valspelers moet fileren. Maar wat lever je daarvoor in?

Cheaters zijn in alle grote games een enorm probleem. Ze verzieken eerlijke competitiviteit en het speelplezier van anderen. Toch leken alle klachten van Call of Duty-fans de afgelopen jaren niets uit te halen, want cheaters verpestten massaal de shooters. Nu reageert Activision eindelijk op de aanhoudende bezwaren van gamers, want Call of Duty krijgt gloednieuwe software tegen cheaters. De vraag is nu, is iedereen bereid om de nadelen te accepteren?

Call of Duty jaagt op cheaters

De manier waarop cheaters voortaan aangepakt worden in alle recente CoD-games gaat veranderen. Activision kondigt een eigen anti-cheat genaamd Ricochet aan voor Call of Duty: Vanguard en Warzone. Ja, je leest het goed, als het goed is is het straks afgelopen met valsspelers in de populaire battle royale.

Hoe gaat dat precies in zijn werk? Dat is ietsje minder goed nieuws. Ricochet is namelijk een zogenoemd kernel-level anti-cheatsysteem. Dat wil zeggen dat de software toegang moet hebben tot diep in je systeem. Zo diep, dat de software op een fundamenteel niveau kan detecteren als er malafide programma’s gebruikt worden.

Hoezo is dat niet zo’n goed nieuws? Omdat programma’s doorgaans niet eens in de buurt van kernel-level toegang komen. Veel anti-cheatsoftware waaronder Call of Duty’s nieuwe programma daarentegen wel en dat is altijd omstreden. Vanwege privacyoverwegingen zou je namelijk twee keer moeten nadenken of dit wenselijk is.

Het goede nieuws is wel dat Ricochet in tegenstelling tot sommige software alleen draait als de game draait. Valorant was afgelopen jaar veel in het nieuws omdat de anti-cheat van die game altijd aan moest staan. Als je het programma afsloot, moest je de PC opnieuw opstarten voordat de game het weer zou doen. Dat is bij Ricochet niet het geval.

Hoe dan ook, de nieuwe anti-cheat komt begin november met de release van Call of Duty: Vanguard uit voor die game en Warzone. Zonder kun je op dat moment niet meer spelen.