Call of Duty-Pro carrière voorbij na sullig schietincident (video)

Hij schiet live op stream zijn carrière aan gort.





In Call of Duty kan je een gigantische badass zijn als je al je vijanden met soepele bewegingen en tactische moves weet te verslaan. Maar deze streamer vergat even dat hij alleen virtueel een badass is en in het echt gewoon normaal moet doen. Tijdens het spelen met een echt vuurwapen schiet hij per ongeluk in zijn monitor en is zijn Twitch-carrière voorbij.

Call of Duty-professional en Twitch-streamer Carl Riemer a.k.a. ‘SoaRCarl’ was tijdens een stream stoer aan het doen en probeerde zijn publiek aan het lachen te maken. Terwijl hij ‘bitch say I ain’t got money’ roept pakt hij een Glock tevoorschijn en laadt het wapen door.

Vervolgens haalt hij de slede nog eens naar achteren en verwijdert zo de kogel die in de kamer van het wapen zit. Wat Riemer op dat moment vergeet is dat het magazijn nog in het wapen zit en met deze actie simpelweg een nieuwe kogel laadt. Daarna gaat zijn vinger gelijk naar de trekker en start de verwoesting, eerst van zijn bureau en vervolgens van zijn carrière.

Riemer is duidelijk geschrokken van het incident en is in de onderstaande video zeer volwassen over zijn fout. Hij biedt zijn excuses aan en accepteert de straf die Twitch hem heeft opgelegd. Desalniettemin is het absurd om de feiten op een rij te zetten; hij geeft zelf toe gedronken te hebben. Dat gaat om overduidelijke redenen al niet samen met een vuurwapen.

Ook blijkt dat hij dus nauwelijks begrip heeft van hoe het wapen werkt. Gun-nuts zullen tot slot ook altijd hameren op zogenoemd ‘trigger discipline’, het trainen op hoe moet omgegaan worden met een trekker. Zelfs als je denkt dat het wapen niet geladen is, stelt die regel dat je nooit je vinger op de trekker legt, tenzij je daadwerkelijk van plan bent om te schieten. En voordat je dat plan mag trekken, zijn er nog een paar belangrijke stappen die je moet doorlopen (zoals het niet richten op je $1000 monitor, bijvoorbeeld).

De kneus is geschorst van Twitch maar het is nog niet duidelijk of dit een permanente ban is of slechts tijdelijk. Dit is wel een heftige (financiële) straf gezien alle shit waar sommige streamers mee weg komen. Desalniettemin heeft hij iets fout gedaan en dat moet bestraft worden. Ook zijn professionele Call of Duty-team heeft hem laten gaan. Riemer suggereert dat hij naar YouTube gaat om daar te streamen.

Foto @Carl Riemer