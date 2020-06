Alle Call of Duty seizoen updates zijn uitgesteld

Voorlopig zijn de nieuwe seizoenen voor Call of Duty uitgesteld. Ja, alle Call of Duty’s, dus ook Modern Warfare, Warzone en Mobile!

Voorlopig moeten fans van alle huidige Call of Duty-games even geduld uitoefenen. Alle nieuwe seizoenen voor Modern Warfare, Warfare en CoD: Mobile zijn uitgesteld. Activision kiest ervoor om de progressie van de seizoenen tijdelijk uit te stellen vanwege de rellen in de Verenigde Staten. Eerder deed Sony hetzelfde met de PlayStation 5 reveal.

Call of Duty seizoenen uitgesteld

In de onderstaande Tweet laat Activision weten voorlopig geen nieuwe seizoenen uit te brengen voor de huidige Call of Duty’s. Dat wil zeggen dat Call of Duty: Modern Warfare seizoen 4 is uitgesteld. Ook Call of Duty: Mobile seizoen 7 laat nog even op zich wachten.

De tweet uit solidariteit voor de huidige beweging in de Verenigde Staten ter protest tegen politiegeweld en discriminatie. “Hoewel we allemaal uitkijken naar het spelen van de nieuwe seizoenen van Modern Warfare, Warzone en CoD: Mobile, maar nu is niet de tijd. (…) Het is nu het moment om diegene die zich uitspreken voor gelijkheid, gerechtigheid en verandering te zien en horen.”

Modern Warfare en Warzone seizoen 4

Call of Duty: Modern Warfare en de battle royale-spin-off Warzone zouden eigenlijk morgen een nieuw seizoen krijgen. Er zou een nieuwe battle pass, inclusief nieuwe in-game items, wapens en maps uitkomen voor de games. Sommige sceptici stellen op sociale media dat bijvoorbeeld Sony van de onrust gebruik maakt om langer aan hun reveal te werken.

In het geval van Call of Duty is dat daarentegen complete onzin. Met seizoen 4 gepland voor morgen, 3 juni, staat alles al helemaal klaar. Het is dus zeer onwaarschijnlijk dat Activision in die zin misbruik van de situatie maakt. Wel kun je je afvragen of het hart bij het conglomeraat echt op de juiste plek zit, of dat geld het motief van de delay is. Als half Amerika immers op straat protesteert, spelen minder mensen seizoen 4. En dat betekent dat het Amerikaanse bedrijf op inkomsten moet inleveren.

Hoe dan ook, de dood van George Floyd heeft gigantische gevolgen voor de Verenigde Staten en zelfs daarbuiten. Niet alleen wat betreft sociale verhoudingen, maar ook voor de entertainment-industrie. En dan zou je bijna vergeten dat COVID-19 ook nog eens keihard heerst in de V.S.

Of de rellen en het coronavirus ook invloed heeft op de nieuwe Call of Duty gaat hebben is niet bekend.