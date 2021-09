Call of Duty: Vanguard Multiplayer is wereldwijde achtbaan

Vanavond is de multiplayer van Call of Duty: Vanguard gepresenteerd. Het geeft een eerste glimp van de game.

Opnieuw gaan we terug naar het verleden, naar de Tweede Wereldoorlog met Call of Duty: Vanguard. Vanavond kwam de multiplayer ter sprake in een livestream. De gameplay oogt niet heel veel anders van wat we gewend zijn. Veel actie, veel mogelijkheden om je wapens te personaliseren en allerlei anti-helden om mee te spelen.

Call of Duty benadrukte tijdens de livestream dat de 20 maps zich over de gehele wereld bevinden. Daarmee komen veel meer aspecten van de Tweede Wereldoorlog aan bod in de game. Het is niet enkel de Geallieerden tegenover de Duitsers, maar ook andere delen van de wereld spelen een belangrijke rol. Zo zagen we Japan, inclusief een speciaal karakter meerdere keren voorbij komen. Er werd verder gesproken over zo’n 30 wapens, inclusief heel veel mogelijkheden tot modificatie. Er zijn 12 operators bij lancering, waarvan 6 speelbaar in de beta.

Call of Duty: Vanguard Multiplayer is dit weekend tijdens een Open Beta. Je krijgt Early Acces door de game te pre-orderen. Er zijn twee weekenden waar je toegang kan krijgen tot de beta. Het eerste speelweekend is exclusief voor PlayStation.

10-13 september PlayStation only

16-17 september Xbox, Battle.Net PC en PlayStation

18-20 september Open Beta toegang voor alle platformen

Call of Duty: Vanguard, inclusief de Multiplayer, is vanaf 5 november verkrijgbaar.

Warzone

Met de aankondiging van de multiplayer is er ook nieuws voor Warzone. Deze gratis online game krijgt een gloednieuwe map. Men neemt afscheid van Verdansk en de nieuwe map krijgt de vermoedelijke naam Pacific. De integratie met Vanguard is naadloos. Alle progressie loopt in elkaar over. Ook is er een nieuw anti-cheat systeem aangekondigd voor Warzone. Daarnaast kun je naadloos met je vrienden op bijvoorbeeld PC spelen, terwijl jij speelt vanaf een PS4, PS5 of Xbox.