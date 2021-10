Call of Duty: Vanguard neemt minder GB in beslag

In vergelijking met eerdere titels is Call of Duty: Vanguard geen aanslag op je schijfruimte. Gelukkig maar.

Iedereen die in het recente verleden een Call of Duty heeft gespeeld weet deze pijn. Het feit dat je genoeg schijfruimte moet hebben om de game überhaupt te kunnen installeren. 200 GB aan schijfruimte vrijhouden was eerder regel dan uitzondering. En dat is nogal wat met een harde schijf van 500 GB. Maar zelfs op de nieuwe generatie consoles met meer dan 800 GB vrije schuifruimte is 200 GB voor één game gewoon idioot veel.

Lange tijd is er niets aan gedaan vanuit de game. Maar met Call of Duty: Vanguard is het eindelijk afgelopen met de flauwekul qua opeten van schijfruimte. De makers hebben bekendgemaakt hoeveel schijfruimte Vanguard eist per platform. En dat is een enorme meevaller in vergelijking met eerdere titels. Kijk maar.

Call of Duty: Vanguard schijfruimte per platform

Xbox One: 56,6 GB

Xbox Series X/S: 61 GB

PlayStation 4: 93,12 GB (waarvan 54,65 GB aan downloads)

PlayStation 5: 89,84 GB (waarvan 64,13 GB aan downloads)

Je hoeft dus geen grote schoonmaak te houden op je console om Call of Duty: Vanguard vanaf 5 november te spelen. Dat is wel zo fijn. Het is nog niet bekend hoeveel schijfruimte Vanguard inneemt op de PC.