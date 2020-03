Call of Duty: Warzone goed voor tientallen miljoenen spelers

De gratis Call of Duty is een megahit.





Voorlopig overtreft Call of Duty: Warzone de grootste dromen van Activision. De gratis Battle Royale-game is nog geen twee weken verkrijgbaar en sloopt record na record.

Vandaag hebben de makers bekendgemaakt dat al meer dan 30 miljoen mensen Call of Duty: Warzone spelen. Daarmee weet de game concurrenten als Fortnite en PUBG ver achter zich te laten.

Het einde van die populariteit lijkt nog niet in zicht. Niet alleen weten tientallen gamers Call of Duty: Warzone te vinden. Ze blijven ook plakken. Met het wereldwijde coronavirus zal dat zeker niet minder worden. Mensen werken vanuit huis door de omstandigheden. De weg naar de computer of console is dan gauw gevonden tijdens een break of na het werk.

Apex Legends, een andere belangrijke concurrent van Call of Duty: Warzone, weet als enige in de buurt te komen. De game werd gelanceerd in februari 2019 en was toen goed voor 25 miljoen spelers in de eerste week na lancering.