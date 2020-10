Call of Duty: Warzone gooit het om in Armored Royale - Apparata

Foto @Infinity Ward/Activision

Call of Duty: Warzone Armored Royale gooit de game volledig om met bepantserde voertuigen en mobiele Buy Stations.

Call of Duty: Warzone is behoorlijk goed bezig de laatste tijd. Naast de mogelijk port naar smartphone introduceerde de game recentelijk ook een innovatief Metro systeem. Nu komt daar nog een feature bij, namelijk Recon: Armored Royale. De toevoeging van wat essentieel tanks zijn, geeft weer een volledig nieuwe spin aan de game.

Call of Duty: Warzone Armored Royale

Met de nieuwe modus, Recon: Armored Royale, komt de nadruk in Warzone op voertuigen te liggen. De bepantserde truck, een soort tank, maakt vechten in Warzone totaal anders. Squads beginnen namelijk direct met de bepantserde truck. Deze omgebouwde Cargo Truck heeft veel meer leven, een dik machinegeweer en een mobiel Buy Station, aldus Activision in een blogpost.

Sterker nog, het bestaan van een squad is volledig afhankelijk van de truck in Warzone Armored Royale. Als iemand door gaat, respawnt hij namelijk na een korte tijd weer bij de truck. Er is geen Gulag in deze tijdelijke modus. Maar is jullie voertuig aan gort geschoten, dan kan niemand meer respawnen, wat enkele ticket naar ‘laten we nog een potje spelen’ is. Wanneer de zesde cirkel dicht gaat, zijn respawns überhaupt uitgeschakeld en zullen de overgebleven squads het zonder die luxe moeten uitvechten.

Overgebleven squad-maten kunnen wel bij een gewone Buy Station een nieuwe truck kopen, maar dat kost wel behoorlijk wat.

Nieuwe focus

Het tijdelijke Warzone : Armored Royale verandert de focus van de game volledig. In plaats van rennend door Verdansk bewegend, zit je eigenlijk altijd in een voertuig. Ook vecht je tegen andere squads in voertuigen, wat de dynamiek van een vuurgevecht omgooit.

Daarnaast is ook het kopen van gear anders omdat je altijd een Buy Station bij je hebt. Je hoeft dus niet naar centrale plekken om iets te kopen. Overigens zijn er wel zones waar je gratis je voertuig kunt laten repareren. Ook kun je via je Buy Station de armor, UAV, turret en raketafweer upgraden van het voertuig. Zo maak je stukje bij beetje dus een sterkere tank.

Call of Duty: Warzone Recon Armored Royale is nu live als onderdeel van seizoen 6 maar is slechts tijdelijke beschikbaar. Wees er snel bij, want de modus is een echte aanrader!