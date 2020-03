Call of Duty Warzone is gratis voor iedereen

De nieuwste toevoeging aan Call of Duty gaat geen verplicht onderdeel worden van Modern Warfare.





Nog even en dan is het zover. Al weken gonst het van geruchten over Warzone, de nieuwste spelmodi van Call of Duty. Een gebruiker op Reddit heeft een video gedeeld van Warzone waardoor we nu vroegtijdig kennis kunnen maken met deze uitbreiding van Call of Duty. Het eerste wat opvalt: het is gratis! Die informatie inmiddels geen geheim meer, want vanavond is er een trailer vrijgegeven door Activision.

Warzone gaat een Battle Royale-modus worden. Met deze gratis opzet krijgen Fortnite, Apex Legends en PUBG er een belangrijke concurrent bij. De modus is waarschijnlijk op te starten vanuit Modern Warfare, maar ook gratis te spelen als een stand-alone game waardoor je Modern Warfare dus niet verplicht nodig hebt.

Morgen om 16:00 Nederlandse tijd gaat Warzone online. Check de officiële trailer hieronder.