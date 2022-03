Call of Duty Warzone komt naar je smartphone!

Een belangrijk nieuwtje voor Call of Duty Warzone, de game maakt officieel de stap naar de smartphone.

Al sinds de lancering van Call of Duty Warzone is de battle royale game een weergaloos succes. Het feit dat de game gratis te spelen valt helpt hier natuurlijk in mee. De titel is te spelen op Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox One Series X/S. Daar komt binnenkort een nieuw platform bij. Call of Duty: Warzone maakt namelijk de stap naar de smartphone, zo heeft Activision laten weten op Twitter.

We are building Call of Duty® Warzone™ for mobile! Apply today for exciting roles across the development and publishing teams!



More Information Here: https://t.co/3C39S1ITeI pic.twitter.com/J0rOw5W7eO — Activision (@Activision) March 10, 2022

In de tweet zegt het bedrijf op zoek te zijn naar ontwikkelaars om het spel te gaan maken. Met deze aankondiging steekt Activision niet bepaald onder banken of stoelen dat Call of Duty Warzone naar de smartphone komt. Van een release op de korte termijn hoef je in elk geval nog niets te verwachten. De ontwikkeling zal nog in de kinderschoenen staan. Mogelijk gaat dit nog meer dan een jaar duren voordat je daadwerkelijk Warzone op je telefoon ervaart.

Het zal niet de eerste Call of Duty zijn die je op de smartphone kunt spelen. In 2019 werd Call of Duty: Mobile uitgebracht op Android en iOS. Ook een gratis game die succes kent. Het verdienmodel met dit soort games is dat je in-game aankopen kunt doen om je mobiele speelervaring te verbeteren.