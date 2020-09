Call of Duty: Warzone komt naar je smartphone - Apparata

Call of Duty: Warzone is een hit op de PC en consoles, dus waarom het concept niet naar de smartphone brengen?

Battle Royale games als Fortnite (een gevoelig voorbeeld nu, we weten het) en PUBG zijn ook te spelen op iOS en Android. Dus waarom CoD: Warzone niet naar de smartphone brengen? Het idee klinkt niet onlogisch. De wereldberoemde first-person shooter is al mobiel te spelen met Call of Duty: Mobile. Een game die overigens ook behoorlijk succesvol is.

Nu lijkt het erop dat Call of Duty: Warzone inderdaad naar de smartphone gaat komen. PC Gamer merkte op dat Activision een vacature heeft geplaatst. In de vacature werd gezocht naar een producer voor een nieuwe mobiele game genaamd WZM. Vermoedelijk betekent dit Warzone Mobile. De vacature werd weer offline gehaald, maar het internet vergeet natuurlijk niets.

Call of Duty: Warzone was niet zomaar een extra projectje naast Modern Warfare in 2019. Men heeft de ambitie om er een enorme Battle Royale titel van te maken. Met de komst van Black Ops: Cold War later dit jaar zal ook Warzone grote updates krijgen. Net als dat GTA Online ontzettend belangrijk is voor Rockstar, is Warzone het nieuwe paradepaardje van Activsion. Een smartphone avontuur kan het merk versterken en van Call of Duty: Warzone een nog groter spektakel maken.