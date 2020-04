Call of Duty: Warzone krijgt Fortnite-achtige evenementen

Call of Duty: Warzone zal verrijkt worden met gekke in-game evenementen. Ze moeten het immers wel spannend houden…

Nu Infinity Ward en Activision hun razend populaire battle royale-spinoff Warzone het fundament eindelijk een beetje op orde hebben, kunnen de ontwikkelaar en uitgever gaan nadenken over de toekomst. Dat voorzetje werd al gegeven in een interview begin deze maand. Daaruit blijkt dat Warzone in de voetsporen van een van de beste aspecten van Fortnite zal gaan treden.

Fortnite is al jaren de meest populaire game van het moment. Hoewel de populariteit wel flink aan het afzwakken is, doet Epic games iets alsnog ontzettend goed: evenementen organiseren. Dan hebben we het niet over toernooien of bijeenkomsten, maar in-game gebeurtenissen zoals The End.

Volgens een interview met narrative director Taylor Kurosaki (via VentureBeat) gaat Warzone vergelijkbare dingen doen. Hij beschrijft zichzelf als iemand die altijd al bezig was met de veelal spraakmakende campaigns van de franchise. En hij denkt dat Fortnite ook een narrative, een doorlopend verhaal heeft. Dat wil hij ook naar Warzone brengen.

Hij reageert op de vraag van de journalist of Warzone ook Fortnite-achtige events als de The End eclipse zal krijgen: “Dat is precies waar we aan werken, wat op de planning staat. Het gaat allemaal passen binnen het grote geheel dat we met Modern Warfare hebben neergezet en daar zullen we op voortborduren met Warzone.”

De game ontwikkelaar zegt hiermee wel dat een ‘einde van de wereld’-achtig evenement niet gaat gebeuren, want dat past immers niet echt binnen het CoD: Modern Warfare-universum. Nou ja, Black Ops heeft zombies en Infinite Warfare heeft sci-fi-aspecten. Modern Warfare heeft altijd wel een nucleaire dreiging gehad maar dus nooit zo buitensporig als de andere sub-franchises.

De geplande evenementen zullen kortom iets meer geaard zijn dan bij Fortnite. Maar dat ze komen, is zeker. Het geeft een battle royale game een zekere verhaallijn die nodig is om het spannend te houden. Ook onder andere Apex Legends doet dit; zo heeft de ontwikkelaar een excuus om nieuwe dingen toe te voegen. Wanneer Warzone’s eerste evenement van start gaat is nog niet bekend.