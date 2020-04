Call of Duty: Warzone martelt cheaters op heerlijke wijze

Call of Duty: Warzone zit vol met cheaters. Ontwikkelaar Infinity Ward gaat de valsspelers nu heerlijk martelen dor ze tegen elkaar op te zetten.

Call of Duty: Warzone heeft naar verluidt een groot probleem met cheaters. Vooral de PC-versie van de game zou vol zitten met valsspelers. Na het hele update-gedoe focust ontwikkelaar infinity Ward zich nu op het tweede grote probleem met Warzone, de cheaters. Egoïstische spelers worden daarbij op een heerlijke manier aangepakt, zoals Apex Legends dat ook al deed. Ze krijgen in Warzone voortaan een heerlijk koekje van eigen deeg.

De ontwikkelaar van de razend populaire Modern Warfare-spin-off laat op Twitter weten een aantal nieuwe maatregelen te hebben genomen tegen cheaters. De leukste is wel het feit dat vermeende cheaters voortaan bij elkaar in een game geplaatst worden. Dat wil zeggen dat eerlijke spelers geen last meer van ze zullen hebben, terwijl de valsspelers zelf elkaar lekker kunnen gaan tergen.

Er zouden ook nieuwe beveiligingsmaatregelen zijn getroffen, vermoedelijk om cheaters beter op te kunnen scoren. De maatregel roept wel de vraag op hoe hard spelers precies aangepakt zullen worden. Infinity Ward schrijft dat ‘vermeende cheaters’ samengevoegd worden.

Hoe werkt het precies?

Maar wie er in Warzone als cheater wordt gesignaleerd is niet helemaal duidelijk. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als je een paar absurd succesvolle potjes hebt gespeeld? Kom je dan direct in een cheater-match? En hoe zit het als je eenmaal die noemer hebt gekregen; blijf je dan voor altijd in cheater-vagevuur zitten of neemt Infinity Ward op een gegeven moment aan dat je je lesje hebt geleerd. Dat maakt de ontwikkelaar niet helemaal duidelijk.

Desalniettemin is het heerlijk om te weten dat cheaters voortaan elkaar zullen gaan martelen. De naïeveling in me hoopt dan dat een deel van de valsspelers zich bekeren. Maar als je al bereid bent om andermans speelervaring te verpesten (laat staan om te betalen voor cheats) dan is dit misschien wel iets te mooi om waar te zijn.

