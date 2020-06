Call of Duty: Warzone krijgt gigantische nieuwe modus

Een nieuwe Warzone update introduceert een battle royale modus met 200 spelers. Ook zijn er andere nieuwe modi en items beschikbaar in de game.

Call of Duty: Warzone had lange tijd een gigantisch probleem met updates. De ene keer werd er een toffe modus verwijderd, de andere keer moet je letterlijk de hele game opnieuw downloaden. Maar de meest recente update mag wel wat ‘kudos’ ontvangen. Warzone verlegt namelijk de grens wat betreft spelersaantallen. Een nieuwe modus ondersteunt maar liefst 200 spelers tegelijkertijd.

Warzone met 200 spelers

Normaal speel je met maximaal 149 andere spelers een potje Warzone battle royale. De razend populaire game faciliteert met de nieuwste update daarentegen maar liefst 200 spelers, zo laat de ontwikkelaar weten in een blogpost. In de tijdelijke game modus vechten 50 squads van vier spelers in Verdansk om te overleven.

En dat is een behoorlijke opgave. Doorgaans zijn er in battle royale games maximaal 100 spelers in één match te vinden. Bijvoorbeeld Fortnite en PUBG vallen hieronder. Apex Legends doet het zelfs met een schappelijke 60 spelers. Een game met 200 spelers soepel laten draaien (zeker met de graphics van Warzone) is behoorlijk indrukwekkend. Natuurlijk, er zijn games die tot wel duizenden spelers hebben. Maar dat is de uitzondering, niet de regel.

Nieuwe items en modi

De update van tussen de 22 en 36 GB (afhankelijk van platform en of je Modern Warfare hebt) brengt nog meer nieuws met zich mee. Zo is er een nieuwe Contract te vinden in Warzone. Het Supply Run Contract geeft je korting bij een gemarkeerd Buy Station als je binnen een bepaalde tijd bij de winkel weet te komen.

Verder introduceert de game ook een nieuw item, de spotter scope. Hiermee kun je doelwitten markeren. Het grote voordeel: deze scope heeft geen glint dus je geeft je positie er niet mee weg.

Tot slot kun je in Juggernaut Royale als een juggernaut spelen. Deze nieuwe modus lijkt op een gewoon potje battle royale. Maar Warzone dropt zo nu en dan een Juggernaut Care Pakage waarmee je de gigantische knoest kunt zijn.

Warzone seizoen 4 met de nieuwste toevoegingen en modi is vanaf dinsdagochtend 30 juni (rond 8:00) online.