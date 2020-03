Call of Duty: Warzone spelers wanhopig door cheaters

Naast de gaswolk moeten spelers ook oppassen voor toxic spelers in Call of Duty: Warzone.





Call of Duty’s gratis battle royale spin-off Warzone is nu ruim twee weken uit en de game is immens populair. Niet heel gek, want de game is ontzettend vermakelijk. Maar er is altijd een significant probleem met dergelijke mainstream, gratis titels: cheaters. En dat blijkt in Warzone een gigantisch probleem te zijn.

Spelers klagen onder andere op Reddit dat het cheater-probleem uit de hand aan het lopen is. Volgens Dextero is het probleem vooral ontzettend groot in Azië, waar cheaten binnen de gaming community standaard een gigantisch probleem is. Maar ook in bijvoorbeeld Duitsland (die deels servers met ons delen) blijken cheaters de game tergend te maken.

In het bovenstaande filmpje zie je een van de alledaagse cheats. Wallhack zorgt ervoor dat je alle spelers in een match simpelweg kunt zien. Sterker nog, de marker van een vijand wordt rood als je direct zicht hebt op hem, terwijl niet zichtbare vijanden geel blijven. Handig, want dan weten de egoïstische knapen precies wanneer ze mouse button 1 in moeten drukken.

Ook verschillende andere cheats zouden de game op het moment verpesten voor spelers. Hacks als een aimbot (geassisteerd mikken), no recoil hacks en speed glitch (belachelijk hoge loopsnelheid) blijken ook een groot probleem in Warzone te vormen.

Uiteraard is er een report-systeem in de gratis game ingebouwd, maar het probleem met gratis games is dat een nieuw account zo is aangemaakt. Ook is region-swapping ontzettend gemakkelijk in Warzone.

Cheaters uit bijvoorbeeld China kunnen zo een Nederlandse game meepikken en hier cheaten; een server waar je een kleinere kans hebt om andere cheaters tegen te komen. Ja, het is ontzettend ironisch. Het uitschot van de online gaming community gaat liever ergens anders spelen omdat ze dan minder kans hebben om zichzelf daar dan tegen te komen.

Hoe dan ook, de eerste grote ban wave moet nog plaatsvinden voor Warzone. Zeker als Activision (op ten duur) besluit om I.P.-bans toe te passen, zal het aandeel cheaters hopelijk een beetje tegengehouden worden.

