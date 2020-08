Call of Duty: Warzone strikt voetballer Paul Pogba

Wat heeft Call of Duty: Warzone nu met een voetballer te maken? Kun je straks tegen een bal trappen in CoD?

Alle gekheid op een stokje, hier is wat anders aan de hand. Voetballer Paul Pogba is namelijk een partnerschap aangegaan met Call of Duty: Warzone. De speler van Manchester United leent zijn gezicht voor de populaire game.

De aankondiging is wat verwarrend, want met de aankondiging werd bekendgemaakt dat Pogba deel uitmaakt van Verdansk FC. Verdansk FC (ook wel bekend als de Verdansk Sparks) is een voetbalteam uit Kastovia dat aan het begin van seizoen 5 van Call of Duty: Modern Warfare en Warzone de deuren van het Verdansk Stadium opende. En nu tekent de club Pogba als eerste grote vedette.

Op onder andere sociale media dachten mensen dat de voetballer Manchester United had verlaten voor Verdansk FC. Later bleek het allemaal om een game te gaan, want in het echte leven bestaat er helemaal geen Verdansk FC. De voetballer heeft ook bekendgemaakt wat zijn favoriete setup in Call of Duty Warzone is.

Paul Pogba’s favoriete loadout in Warzone:

Primair wapen: The Glitch

Secundair wapen: Open Season

Lethal uitrusting: C4

Tactical uitrusting: Heartbeat sensor

Perk één: E.O.D

Perk twee: Overkill

Perk drie: Tracker

Seizoen 5 werd onlangs gelanceerd in Call of Duty Modern Warfare en Warzone. Spelers in Warzone kunnen nu een bezoek brengen aan het Verdansk FC-stadion – bijgenaamd de National Acropolis Arena. Andere locaties die nieuw zijn met het vijfde seizoen zijn het treinstation en een enorme goederentrein die spelers als mobiele uitvalsbasis kunnen gebruiken.