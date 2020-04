Call of Duty: Warzone – tientallen miljoenen spelers na 1 maand

De Battle Royale-game is een gigantische hit.





Wat als ’s werelds bekendste shooter franchise een gratis Battle Royale game uitbrengt? Een recept voor een hit natuurlijk. Maar een gratis game lanceren is één. Dat mensen het ook daadwerkelijk blijven spelen is twee.

En dat is Call of Duty: Warzone gelukt. Een maand na lancering is het spel nog steeds een hit van wereldformaat. De makers hebben bekendgemaakt dat de game goed is voor meer dan 50 miljoen spelers in een maandje tijd. Alleen Apex Legends van EA heeft een vergelijkbare mijlpaal voor elkaar gekregen.

Call of Duty: Warzone is een gratis game, te spelen op Windows, PlayStation 4 en de Xbox One. In slechts vier dagen tijd wisten maar liefst 15 miljoen gamers het slagveld in Warzone te vinden. Nu, twee weken later, is dat aantal gigantisch toegenomen. De feedback en updates die de makers verwerken in Warzone maken het een interactieve en leuke game om te spelen.

Waar zal Call of Duty: Warzone over een maand staan?