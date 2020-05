Call of Duty: Warzone trekt recordaantal gamers

Tientallen miljoenen gamers weten inmiddels Call of Duty: Warzone te vinden wat goed is voor een nieuw record.

Denk niet dat deze nieuwe Battle Royale-game inmiddels over zijn hoogtijdagen is. Call of Duty: Warzone blijft verbazen en records verbreken. De gratis game is nu een tijdje beschikbaar en het aantal nieuwe spelers dat blijft plakken groeit gestaag.

Dit zorgt ervoor dat Call of Duty: Warzone wederom een record pakt en dit zal zeker niet de laatste keer zijn. Gezien de indrukwekkende prestatie toch wel een vermelding waard. Activision heeft met het bekendmaken van de voorlopige financiële resultaten het nieuws uit te doeken gedaan. Call of Duty: Warzone is nu goed voor 60 miljoen spelers.

Ontzettend indrukwekkend, want minder dan een maand geleden werd de mijlpaal van 50 miljoen spelers bereikt. Betekent dit dat we over een maandje spreken over een nieuwe mijlpaal met 70 miljoen voor Call of Duty: Warzone?

Het aantrekkelijke van Warzone is het feit dat het een free-to-play game is. Daardoor is het spel erg toegankelijk. Wil je vettere items in-game of betere wapens dan zul je moeten betalen. Veel spelers doen dit dan ook. Daardoor is deze Battle Royale-game een aantrekkelijke cash cow voor Activision. En dat hebben ze goed afgekeken van de concurrentie.