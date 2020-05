Call of Duty: WWII gratis voor PlayStation 4

Call of Duty: WWII komt vanaf deze week gratis naar PlayStation 4-eigenaren.

Als je even genoeg hebt van alle thermal scopes en heartbeat sensor in Call of Duty: Modern Warfare en Warzone, dan heeft Sony iets leuks voor je. Call of Duty: WWII (2017) is namelijk vanaf morgen 26 mei gratis beschikbaar. En je mag de game voor altijd houden!

Call of Duty: WWII gratis

De meest recente Call of Duty die zich afspeelt in de Tweede Wereldoorlog is vanaf 26 mei gratis voor PlayStation Plus-afnemers. Call of Duty: WWII is onderdeel van de PS Plus deals voor juni. Dat maakt PlayStation in de onderstaande Tweet bekend. Je gaat dan simpelweg naar de PlayStation Store en pikt een gratis kopietje van CoD: WWII op.

PS Plus members: Call of Duty: WWII is part of the monthly games lineup for June, and will be available for download starting May 26.



We’ll share additional details of our monthly lineup later this week. Enjoy! pic.twitter.com/ECVwca1cXq — PlayStation (@PlayStation) May 25, 2020

Zowel Sony als Microsoft geven maandelijks als bonus bij een online abonnement gratis games weg. PlayStation Plus en Xbox Live Gold vragen geld voor het spelen van online games en zo verzachten ze de pijn een beetje.

Nu mag gezegd worden dat Call of Duty: WWII niet per se de beste Call of Duty ooit is. Recensenten waren redelijk kritisch toen de game eind 2017 uit kwam. Maar de game heeft twee toffe modi die wel aan te raden zijn. Sowieso is de singleplayer weer een toffe rollercoaster ride zoals je die van CoD gewend bent. En daarnaast heeft WWII een heerlijke zombie modus en kom op, wie houdt er nou niet van Nazi zombies?!

