Camera specs Samsung Galaxy S20, S20+ en S20 Ultra gelekt

IceUniverse strikes again, en ditmaal met wat hele sappige details over de camera-setup van de aankomende Galaxy S20-serie. De informatie (als het correct is, natuurlijk) ontkracht ook een aantal oudere renders waarbij we wel heel veel camera’s zien zitten. Dit zijn alle camera-specs voor de Galaxy S20-reeks op een rij.

Te beginnen met de gewone Galaxy S20, mogen Samsung-fans een triple-setup van 12MP, 64MP telephoto en 12MP ultra wide verwachten. Prima setup voor wat de goedkoopste in de reeks gaat zijn.

De Galaxy S20+ wordt uitgerust met een dezelfde 12MP, 64MP telephoto en 12MP ultra wide, maar dan nog verrijkt met een time of flight-sensor, een sensor die de afstand tussen de sensor en een object meet; een soort 3D-lichtsensor.

Tot slot komt de Galaxy S20 Ultra met een standaard monstercamera van 108MP, een 48MP telephoto en een 12MP ultra wide, inclusief ToF-sensor. Opvallend is dat de gewone- en de Plus-variant een hogere telephoto-resolutie krijgt dan de Ultra. Wel wordt die duurste uitvoering uitgerust met een zeer geavanceerde 108MP standaard camera, dus de normale kiekjes zullen doorgaans het mooiste zijn met de Ultra.

S20:12MP+64MP+12MP

S20+:12MP+64MP+12MP+ToF

S20U:108MP+48MP+12MP+ToF — Ice universe (@UniverseIce) January 14, 2020

In aanloop naar de release lekten er al een hoop renders van de Galaxy-serie uit, maar al die phones suggereerden een hoop camera’s. In retrospectief bleek deze ‘promotiefoto‘ te suggereren dat er maar drie lenzen zouden zijn, maar vanwege de positionering van de banner lijkt het ook een beetje alsof de helft verborgen blijft. We gaan zien hoeveel lenzen de uiteindelijk uitvoeringen zullen meekrijgen. Daar hoeven we niet lang meer op te wachten.

Foto @IceUniverse