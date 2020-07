Candy Crush makers brengen Crash Bandicoot naar Android en iOS

Crash Bandicoot, Je favoriete held van de PlayStation, komt naar Android en iOS.

De hoogtijdagen van Crash Bandicoot liggen niet bepaald achter ons. In de tijd van de PlayStation 1 was het natuurlijk een hit. In de PS2 werd het wat minder en in de PS3-periode was het erg stil rondom Crash. De laatste tijd is Crash Bandicoot weer helemaal hip, nu ook op iOS en Android.

Met remakes voor de PlayStation 4 en een nieuwe game in het vooruitzicht lijkt de vrolijke vos levendiger dan ooit. De makers van Candy Crush hebben Crash Bandicoot weten te introduceren op je smartphone of tablet. Het spel heet Crash Bandicoot: On the Run! en het betreft een runner-game. Een iets andere ervaring dan je op de PlayStation gewend was dus.

Zoals gezegd zijn de makers van Candy Crush, in dit geval King, verantwoordelijk voor de ontwikkeling. Het spel zal gratis te downloaden zijn. Uiteraard kun je de nodige in-game transacties vinden die het spel een stukje leuker maken. Wanneer Crash Bandicoot op de mobiele platformen verschijnt is nog niet bekend. Voorlopig moeten we het met deze aankondiging doen.

King spreekt onder meer over gevechten met bosses, nieuwe levels en customs skins voor Crash Bandicoot op iOS en Android. Via de website van King kun je je opgeven voor een pre-registratie. Je zult dan later een exclusieve beloning ontvangen in het spel.