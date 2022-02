Canyon concept car – elektrische fiets waarin je droog blijft

Verstokte automobilisten hebben één doorslaggevend argument waarom ze toch liever in hun vierwielige voertuig blijven rijden: je blijft er droog in. Brengt de Canyon concept car een einde aan dit laatste voordeel van de auto? Of gaat future mobility zich in een heel andere richting ontwikkelen?

Van e-bike naar overdekte fietskar

Canyon staat bekend als een van de grotere fabrikanten van fietsen en e-bikes. Maar deze grote Duitse fietsenfabrikant probeert de horizon te verbreden naar e-mobility. Vervoersoplossingen voor de grote stad dus, die geen gebruik meer maken van fossiele brandstof maar van duurzame energie. Human powered vehicles, zeg maar voertuigen die geheel of gedeeltelijk aan worden gedreven met spierkracht, spelen daar een steeds belangrijker rol in. Niet alleen elektrische fietsen van bijvoorbeeld Sparta, maar ook allerlei varianten op de bakfiets, de vrachtfiets en dergelijke.

Ook komen er steeds meer voertuigen die puur op elektriciteit rijden. Binnen de grote stad zijn kleine voertuigen in het voordeel. Ze kunnen makkelijker manoeuvreren door de smalle straten in vooral binnensteden.

Canyon concept car: droog en veilig op de fiets

Met de concept car van Canyon zien we eigenlijk voor het eerst een serieuze aanval op de auto als droog en comfortabel vervoermiddel. Het vrij kleine en smalle voertuig zal veel makkelijker te parkeren zijn dan een auto. Al blijft een fiets wat dat betreft natuurlijk veel beter. Ook is er een behoorlijk grote, overdekte laadruimte. Wat het vrij kleine voertuig aantrekkelijk maakt om boodschappen mee te doen op een regenachtige dag. De wegligging is hoger dan die van een velomobiel. Daardoor zijn de snelheden weliswaar laag, maar is het voertuigje wel veel veiliger.

Zowel in e-bike als bromfietsklasse

Het model is ontworpen om zowel in de e-bike klasse, met een lagere snelheid dan 25 km per uur, als in de bromfietsklasse met een maximum snelheid van 45 km per uur mee te tellen. Dat is de klasse waarin speed pedelecs zich bevinden.

De vierwielige auto van de Duitse fietsenmakers is 83 centimeter breed, één meter hoog en 2,5 meter lang. Hij weegt slechts 95 kilo en heeft een verwachte actieradius van rond de 150 km. Om op vakantie te gaan is het voertuigje natuurlijk wat minder geschikt. Het voordeel is vooral dat je het dus niet elke dag hoeft op te laden. Voor bijvoorbeeld postbezorgers, die in de stad elke dag behoorlijk wat kilometers maken, kan het juist interessant zijn. Al legt het voertuigje het wat dat betreft weer af tegen de wendbaarder fiets.

Bijna een miljard geïnvesteerd in Canyon concept car

Wat dit project van Canyon vooral interessant maakt, is de enorme hoeveelheid kapitaal die er in gestoken is. Een kleine miljard euro. Blijkbaar zien een aantal grote investeerders veel toekomst in dit concept. Eerdere pogingen om de auto te vervangen door dit soort voertuigjes, onder andere door de Britse uitvinder Sinclair, zijn mislukt. Maar de tijden zijn veranderd.

Steeds meer mensen zijn afgekickt op de steeds duurder wordende auto. Ze hebben ook niet meer het suffe imago van vroeger. En zeker met deze concept car lijkt er een nieuw leven in te worden geblazen in deze hybride human powered vehicles.