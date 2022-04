Cardona hard op weg om te gaan stijgen in april

De voorspellingen voor de digitale munt Cardona zijn voor de maand april gewoon goed. Lees hier waarom.

Dit is niet enkel van toepassing voor Cardona, maar ook andere altcoins hebben de potentie om in april te gaan stijgen. Niet alleen omdat de markt meezit, maar tevens vanwege de lancering van ETP-producten. Die lancering is vandaag!

Cardona gaat stijgen in april?

Het Zwitserse investeringsbedrijf Valour heeft aangekondigd dat het Exchange Traded Products gaat aanbieden in Europa van ADA, DOT en SOL. De drie ETP’s worden vanaf vandaag verhandeld op Euronext-beurzen in Parijs en Amsterdam.

Bloomberg weet dit te melden en dat is goed nieuws voor handelaren. Valour Inc. heeft zijn lijst van ETP’s verder uitgebreid met deze digitale munten. De producten zullen op de beurs de prijzen volgen van Cardona, Polkadot en Solana.

Productinnovatie

Volgens het bedrijf zitten handelaren hierop te wachten. Russell Starr van Valour zegt over de toetreding tot de crypto-markt het volgende:

Er zullen meer grote bedrijven toetreden en we verwachten nog meer concurrentie op prijsstelling. Wat de winnaars en verliezers zal onderscheiden, is expertise in productinnovatie en een hyperfocus op het bieden van toegevoegde waarde aan investeerders.” Starr

Het bedrijf is overigens niet de eerste. Eerder lanceerde Wisdom Tree, ook een vermogensbeheerder, zijn ETP’s op de eerder genoemde digitale munten. De kans is aanwezig dat de prijzen door deze nieuwe producten gaan stijgen. Dit omdat er op deze manier meer geld richting de altcoins zal gaan. Meer geld, is een hogere koers. Nou ja, vaak dan. Ook zal de aandacht voor meer producten zorgen bij andere financiële dienstverleners. Die kunnen natuurlijk niet achterblijven als het een succes is.