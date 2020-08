CCleaner zorgt voor problemen bij Windows 10 en Firefox

CCleaner maakt de pc nu wel erg grondig schoon, dit kun je doen.

CCleaner is een populair programma dat veel gebruikers gebruiken om tijdelijke files op te schonen en zo de prestaties van hun pc te verbeteren. Het probleem is dat het programma nu wel heel grondig te werk gaat. Gebruikers van Windows 10 en Firefox melden problemen. Wij zetten de zaken op een rij en leggen uit wat jij kunt doen.

Windows 10 markeert CCleaner als ongewenst en blokkeert

CCleaner heeft bij haar updates andere apps, zoals Google Chrome en Avast Antivirus toegevoegd. Wanneer je als gebruiker het programma en/of updates probeerde te installeren kreeg je, als je niet heel goed oplette, automatisch deze apps erbij. Dit is ongewenst en daardoor blokkeert Microsoft de app steeds vaker als ‘potentieel ongewenste app’.

Het bedrijf laat weten dat dit beleid niet verandert zolang CCleaner andere apps blijft meeleveren bij haar programma en updates. Ruimte maken in Windows moet dus anders.

Firefox-gebruikers verliezen hun instellingen

Wanneer je Firefox gebruikt in combinatie met CCleaner kan je sinds kort extra problemen verwachten. Sinds de laatste update heeft Firefox namelijk de mogelijkheid om de instellingen te synchroniseren over alle toestellen waarop je Firefox gebruikt. Hiervoor gebruikte men eerst één file, maar sinds de laatste update zijn er 3 bestanden nodig om dit mogelijk te maken. Het betreft:

Storage-sync-v2.sqlite

Storage-sync-v2-sqlite-shm

storage-sync-v2.sqlite-wal

CCleaner was van deze wijziging niet op de hoogte. Daardoor verwijdert de app de onderste twee files en ben je als gebruiker jouw synchronisatie-instellingen kwijt.

Wat kun je als gebruiker van CCleaner doen?

Tegen het beleid van Microsoft valt weinig te doen. Het wordt dus óf de app verwijderen óf de app blijven gebruiken zonder updates en daarmee eventuele veiligheidslekken op de koop toenemen.

In het laatste geval is er wel een oplossing voor gebruikers van Firefox. Gebruikers hebben namelijk uitgevonden dat je een uitzonderingsregel aan CCleaner toe kunt voegen. Als je in CCleaner naar ‘opties’ gaat en vervolgens ‘exclude’ en ‘add’ kiest kun je de volgende regel toevoegen:

Exclude1=PATH|%AppData%\Mozilla\Firefox\Profiles\*\|*.sqlite-shm;*.sqlite-wal||0|0|24

Als je deze wijziging opslaat zorg je ervoor dat CCleaner de nieuwe files overslaat en kun je dus gewoon Firefox en de populaire app blijven gebruiken.

Als je Windows 10 zonder CCleaner sneller wilt maken kun je wellicht deze tips gebruiken.