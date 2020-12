CD Projekt Red aangeklaagd vanwege dramatisch Cyberpunk 2077 - Apparata

CD Projekt Red, de ontwikkelaar achter Cyberpunk 2077, is aangeklaagd vanwege de buggy release van de game.

Het is geen prettige kerst voor het Poolse CD Projekt Red. Het meeste negatieven nieuws hebben we inmiddels wel gehad, maar dat betekent ook dat de gamemaker ontzettend hard aan het werk moet om oplossingen te bieden voor de vele problemen die spelen met Cyberpunk.

CD Projekt Red en Cyberpunk 2077

En nu heeft CD Projekt Red ook nog eens een aanklacht gekregen vanwege het geplaagde Cyberpunk 2077. De aanklacht is afkomstig van een advocatenkantoor genaamd Rosen Law. De studio krijgt onder meer het verwijt dat investeerders zijn misleid over de staat van de game. De ontwikkelaars hadden mogelijk tegen de investeerders gezet dat Cyberpunk 2077 helemaal top is, terwijl in de praktijk het een bug feest van jewelste is. Met name op de PlayStation 4 en Xbox One is de game voor sommigen bijna onspeelbaar. Het kwam zelfs zover dat Sony de game uit de PlayStation Store heeft gehaald. Logisch dat investeerders bloed, of in dit geval, geld willen zien.

Investeerders die ook vinden dat CD Projekt Red aangepakt dient te worden kunnen zich melden bij het advocatenkantoor. Met een gebundelde klachtenpakket stappen de advocaten vervolgens naar de rechter. The Witcher 3: Wild Hunt was ook zo’n game dat geplaagd werd met bugs tijdens de release. Toen kreeg CD Projekt Red echter niet zo’n lading stront over zich heen als nu met Cyberpunk 2077. Het is te hopen voor de ontwikkelaars dat ze de bugs kunnen fixen en dat de aanklachten niet uitlopen in een drama in de rechtbank. (via Bloomberg)