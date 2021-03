CD Projekt Red niets van Cyberpunk 2077-debacle geleerd? - Apparata

CD Projekt Red kondigt een herstructurering aan die duidelijk maakt dat het bedrijf totaal niks geleerd heeft van het Cyberpunk 2077-debacle.

We kunnen ondertussen wel concluderen dat Cyberpunk 2077 een gigantisch debacle was bij de launch. Ondertussen zijn er meerdere grote updates langsgekomen, maar het is duidelijk dat CD Projekt Red te veel hooi op de vork heeft genomen. Alsof de ontwikkeling van één AAA-game met desastreuze gevolgen nog niet genoeg was, wil de Poolse ontwikkelaar nu nog meer games tegelijkertijd maken. En dat is natuurlijk totaal geen goed idee.

CD Projekt Red herstructureert

Het bedrijf maakt in een blogpost bekend dat er wat herstructureringen gaan plaatsvinden. Dat moet voor een zorgwekkende strategie gaan zorgen: “Vanaf 2022 kunnen we straks aan meerdere AAA-games en uitbreidingen tegelijkertijd werken.”

Nu is er absoluut niets mis met het verbeteren van de work flow. Maar laten we de studio – ondanks meerdere steengoede games – niet te veel ophemelen; Cyberpunk 2077 was nog totaal niet af toen de game uit kwam. Sterker nog, er zijn bewijzen dat de game veel later in ontwikkeling ging dan dat de studio beweerde.

Kortom, zelfs met alle hens aan dek wist CD Projekt Red slechts een potentieel revolutionaire game, bij elkaar gehouden met duct tape uit te brengen. Nu willen ze aan meerdere games grote tegelijkertijd werken?!

Geen denderende hypetrain meer

Er is gelukkig wel een klein positief aspect aan de nieuwe strategie van de ontwikkelaar. CD Projekt Red laat weten dat ze voortaan langer gaan wachten met het onthullen van games.

De zogenoemde hypetrain was ongekend voor Cyberpunk 2077, dus al was de game nagenoeg perfect, dan nog had het de verwachtingen nooit kunnen waarmaken. CD Projekt Red belooft minder snel reclame te maken en zich meer te concentreren op de ontwikkeling zelf. Wat dat betreft hebben ze dus toch iets van Cyberpunk geleerd.

We moeten nog maar zien of de herstructurering een goed idee is. Vooralsnog lijkt het bedrijf een rommeltje te zijn dat loog over zijn game en – zelfs op volle toeren – nauwelijks een afgewerkt product kon afleveren. Aan de andere kant leverde Cyberpunk 2077 het bedrijf ongekende hoeveelheden geld op. Dus wellicht dat meer geld, een betere workflow en de recente les in nederigheid toekomstige games ten goede komen.

