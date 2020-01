CES 2020: deze robot is wel/geen kinderspeelgoed [video]

De Robosen T9 transformeert van auto naar robot. Klinkt bekend, toch?





Op de CES 2020 zien we natuurlijk de presentaties van grote smartphone-merken, zoals OnePlus, maar er komen ook onbekendere partijen voorbij. Een van die partijen is het Koreaanse Robosen, dat met de Robosen T9 een wel hele gave Transformer op de markt brengt.

Of het een rechtenkwestie is of een rip-of weten we niet, maar het is in ieder geval geen officiĆ«le ‘Transformers’ uitgave. Toch kom je nauwelijks om die associatie heen als je een auto ziet die transformeert in een Robot en wanneer de fabrikant het werkwoord ‘transform’ zo vaak mogelijk gebruikt.

Toch is de robot wel erg leuk speelgoed voor de kleine kinderen en volwassenen met jeugdsentiment. Uiteraard is de techniek ook flink verbeterd. Zo transformeert deze Robosen uit zichzelf en kan hij 22 bewegingen maken (van een dansje tot een sporttraining inclusief push-ups). Daarbij kun je via de tablet of smartphone eigen functies programmeren en kinderen kunnen hun eigen functies programmeren via de kindvriendelijke visuele ‘Scratch’ programmeertool.

In onderstaande uitgebreide instructievideo zet de fabrikant alle mogelijkheden op een rij.

Toch is er ook wel wat aan te merken op deze mooie vinding. Zo is het jammer dat het apparaat niet voorzien is van camera. Het had leuk geweest als je met de robot jouw eigen opnames had kunnen maken. Ook de prijs is met $ 500,- fors te noemen, maar er zullen ongetwijfeld genoeg liefhebbers zijn. Wellicht iets voor de echte Transformers-verzamelaar?

Foto: Robosen