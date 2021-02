Champions League komt terug naar FIFA games - Apparata

De Champions League blijft voorlopig onderdeel van de FIFA games, zo kondigt EA aan. Er komen tevens zes verschillende mobile games aan!

In een blogpost kondigt uitgever EA aan wederom met de Champions League in zee te gaan voor FIFA. Licenties voor het toppunt van de internationale voetbalcompetities lagen een decennium lang bij Konami (PES). In 2019 maakte de Champions League zijn rentree in de populairste voetbalfranchise met FIFA 20. Nu weten we dat dat voorlopig ook zo gaat blijven.

FIFA behoudt Champions League voorlopig

De Champions League blijft voorlopig onderdeel van FIFA, zo kondigt EA aan. De Amerikaanse uitgever heeft een exclusieve deal gesloten met UEFA, dat zowel de Champions League als de Europa League en Super Cup organiseert. Die drie competities zullen voorlopig dan ook in FIFA-games beschikbaar blijven.

Het is niet exact bekend hoelang de deal geldig is. EA spreekt van een ‘meerjarige licentie-extensie’, dus verwacht in elk geval nog twee jaar UEFA Cup en de Champions League in FIFA.

In hetzelfde bericht onthult het Amerikaanse bedrijf dat de FIFA-franchise goed is voor 325 miljoen verkochte games tot dusver. Tegelijkertijd weet FIFA 21 aanzienlijk meer spelers vast te houden dan het record-brekende FIFA 20.

FIFA Mobile

Het overvolle persbericht spreekt daarnaast nog over een zestal nieuwe voetbal-ervaringen voor mobile platformen. Er is momenteel één FIFA-game voor smartphones beschikbaar, die ongeveer dezelfde formule hanteert als de hoofdzakelijke games. Maar er is veel meer in het verschiet:

Mobile blijft het meest populaire gaming platform ter wereld en EA Sports werkt aan zes verschillende voetbal-ervaringen, uiteenlopend van authentieke simulaties tot unieke arcade formats, waardoor iedereen wel wat kan vinden dat ze tof vinden.

Tot slot verstopt EA onder aan het persbericht de aankondiging van FIFA 21 voor Google Stadia aan. Vanaf 17 maart is de meest recente voetbalgame in de franchise beschikbaar op Google’s gamestreamingdienst. Laten we maar hopen dat Stadia het tot die tijd weet vol te houden!

