Chaos in crypto, harde klappen voor Bitcoin en Ethereum

Bloed aan de muur en chaos voor Bitcoin, Ethereum en nog veel meer crypto. Het zijn rode dagen.

Als je dacht dat de daling die gister werd ingezet een kleine correctie was, dan had je het mis. Opnieuw zijn diverse cryptocurrency flink gedaald. Wat te denken van een meer dan 20 procent daling voor Solana, bijna 15 procent in het rood voor Ethereum en bijna 10 procent voor Bitcoin. De stand van zaken.

Als je bang bent voor een daling en gisteren vlak voor het slapen nog even naar de koers hebt gekeken, dan is de kans groot dat je geen fijne nachtrust achter de rug hebt zitten. Dit laatste zou eigenlijk niet mogen, want investeer of handel alleen met geld dat je kunt verliezen! Dat voorkomt een hoop stress. Gisteravond rond de klok van 11 begon een nieuwe daling en deze ging gedurende nacht door.

Bitcoin chaos en meer

Nog steeds is de koers zakkende als je naar de ontwikkeling van Bitcoin op Coindesk kijkt. Heel even dreigde de munt zelfs onder de 35.000 dollar te duiken. De dag is nog lang, dus kijk niet gek op als deze nieuwe muur inderdaad doorbroken wordt. En dan moet je weer verder naar beneden kijken. Het negatieve sentiment speelt zich door in alle munten. Het maakte eigenlijk niet uit welke crypto je bezit. Geld verdienen aan de hand van een investering zat er niet in de afgelopen 24 uur.