Charlie Bit My Finger voor ongekend bedrag geveild - Apparata

Charlie Bit My Finger is geveild voor een recordbedrag voor een meme-NFT. Helaas moeten we de broertjes binnenkort voor goed missen.

De iconische home-video Charlie Bit My Finger (Again) is onder de hamer gegaan als NFT, zo werd recentelijk bekend. Het is een van de vele meme-NFT’s die de wereld al rijk is. En over rijk gesproken, de nieuwe eigenaar van de video moet ook behoorlijk wat zakcenten hebben, aangezien degene er uiteindelijk maar liefst $760.999 voor over had! Helaas is er ook slecht nieuws.

Charlie Bit My Finger geveild

Als je dit leest en de onderstaande video doet het nog, wees dan blij. Het hilarische filmpje van de twee broers werd in de afgelopen 14 jaar bijna 900 miljoen keer bekeken. Maar binnenkort gaat de video offline. Het filmpje is daadwerkelijk verkocht aan de bieder, vermoedelijk om exclusiviteit te genereren. Dat maakt de NFT natuurlijk veel meer waard.

Het rare van NFT’s is immers dat internet-objecten doorgaans altijd online zullen blijven. De ‘eigenaar’ van zo’n NFT is eigenlijk alleen eigenaar van de handtekening van het object. In het geval van Charlie Bit My Finger is het daadwerkelijke filmpje geveild en verwijderen de makers (de ouders van de jongens) het filmpje binnenkort voor goed. Uiteraard zullen er wel nog genoeg kopieën op het internet te vinden blijven.

Recentelijk werd er nog een relikwie van het internet als NFT verkocht; de meme Disaster Girl ging voor $400.000 onder de hamer. De Nyan Cat ging daarnaast voor $580.000 onder de hamer.