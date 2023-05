Chat-GPT CEO op het matje bij Congres VS

Ah, het is altijd feest wanneer de CEO van een techbedrijf moet verschijnen voor het meest invloedrijke clubje boomers ter wereld. Razendsnelle technologische ontwikkelingen dreigen de samenleving te ontwrichten en de enige mensen die er echt wat aan kunnen doen, weten niet eens hoe een zoekmachine werkt. Heerlijk!

De zoveelste CEO

Mark Zuckerberg, Sundar Pichai (van Google) en Jack Dorsey, naast dat ze allemaal Tech CEO’s zijn, hebben ze nog meer gemeen. Alle drie hebben ze zich kostelijk zitten te vermaken ten koste van politici. Vragen over producten die door andere bedrijven worden gemaakt, vragen die een fundamenteel onbegrip van de materie ten toon spreiden, het hoort er allemaal bij. In plaats van tech CEO’s het vuur aan de schenen te leggen verspillen ze ieders tijd met het stellen van domme vragen. Slachtoffer van vandaag is Sam Altman van chatbot ontwikkelaar Chat-GPT.

Dat “kunstmatige intelligentie” technologie risico’s met zich meebrengt en dus regulering behoeft, zal ondertussen eenieder duidelijk zijn. Aangezien bedrijven niet uit de goedheid van hun hart rekening zullen houden met het gewone volk, valt het politici en wetgevers ten deel om de potentiële uitwassen aan banden te leggen. In principe is het dus van groot belang dat CEO’s van grote techbedrijven wanneer er zorgen ontstaan ter verantwoording worden geroepen.

Congres en Altman in grote lijnen het eens

Democratische senator Richard Blumenthal opende afgelopen dinsdag het verhoor met een nep-opname van zijn eigen stem. De speech was het product van Chat-GPT en gebruikte als audio opnames van Blumenthal’s daadwerkelijke speeches gegeven op de senaatsvloer. De boodschap? “Kunstmatige intelligentie” kan niet worden toegestaan zonder relevante wetgeving zijn gang te blijven gaan. Tot dusver volle punten voor het Congres.

Er werd veel tijd besteed aan het opsommen van de inmiddels bekende gevaren die geassocieerd worden met “AI”. Nadruk lag vooral op de capaciteit voor het verspreiden van desinformatie. Het audiobestand van senator Blumenthal zette duidelijk de toon. “Het bericht geeft mijn eigen mening weer, maar had net zo goed een oproep kunnen zijn aan Oekraïne om zich over te geven aan Putin.” aldus de senator.

Altman zelf gaf ook toe dat betere wetgeving een noodzaak is. Na het vaste lijstje aan risico’s nog maar een keer te hebben opgesomd geeft Altman aan dat volgens hem de uitgifte van licenties van het grootste belang is. De overheid tezamen met de branche moet een lijst aan vereisten opstellen waaraan zowel prospectieve als bestaande “AI” bedrijven aan moeten voldoen. Niet per sé alle ontwikkelaars van “AI” modellen moeten volgens Altman aan deze standaard worden gehouden. Maar enkel ontwikkelaars van modellen met een bepaalde capaciteit.

Doemdenken onnodig

Hoewel Altman het eens was met het Congres dat “AI” regulatie behoeft, vond hij het ook noodzakelijk om te benadrukken dat de technologie, volgens hem, niet onherroepelijk zal leiden tot het einde der tijden. Ja, AI gaat bijvoorbeeld de banenmarkt sterk beïnvloeden. En ja overheden en bedrijven moeten hun best doen om de ergste gevolgen hiervan te beperken.

Maar volgens Altman is het niet zonder meer het geval dat “AI” banen heelhuids zal overnemen. “AI kan helpen bij het uitvoeren van taken, niet complete banen.” Ook benadrukte hij dat “AI” gezien dient te worden als een stuk gereedschap, en geen wezen. De boodschap leek aan te slaan bij de Congresleden. Vertegenwoordiger Ro Khanna (Silicon Valley valt onder haar kiesdistrict) gaf aan dat Altmans belangrijkste toevoeging aan het debat werd gemaakt door zijn bijstellen van de “hype” rondom “AI” modellen.

Maar is het Congres er wijzer van geworden?

Het doel van dit soort zittingen is tweeledig. Enerzijds is het een mogelijkheid om tech CEOs mondeling ter verantwoording te roepen. Anderzijds is het een kans voor Congresleden om kennis op te doen. Het geheel moet betere wetgeving tot gevolg hebben. Dat Altman met concrete voorbeelden is gekomen betreffende regulatie is goed, mits je de slager zijn eigen vlees durft te laten keuren.

Wederom bleven scherpe vragen uit. De reden daarvoor mag duidelijk zijn: om scherpe vragen te kunnen stellen moet je wel weten waar het over gaat. Nog maar een keer werd duidelijk dat slechts één van de twee kampen over de vereiste kennis beschikte. De indruk die na de zitting achterbleef was vooral dat Altman het Congres van zijn positie had weten te overtuigen. Verder herhaalden beide partijen voornamelijk hun eerder genoemde standpunten.

Voortschrijdend inzicht lijkt dus wederom te ontbreken bij het Congres. Wanneer de gevolgen van “AI” duidelijke impressies achterlaten op de samenleving zal wetgeving uiteindelijk een inhaalslag maken. Met alle ophef die momenteel bestaat rondom “AI” -modellen zou je bijna hopen dat voor eens wetgevers de slag voor zullen zijn, maar ik ga mijn adem niet inhouden.