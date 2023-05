ChatGPT komt met officiële app voor de iPhone

Het zal voor de smartphonegeneratie uitermate frustrerend zijn geweest, achter een computer schuiven om ChatGPT je huiswerk te laten schrijven. Daar komt nu dus een eind aan met een officiële app van OpenAI voor iPhones.

Open AI kondigt release iPhone ChatGPT app aan

In de VS is de app al te downloaden. Op de vraag of de app ook in andere landen beschikbaar zal worden, kwam een beetje een halfbakken antwoord. Ja, de app wordt in meer landen gereleased, maar welke landen of wanneer blijft voorlopig in het duister. Wel kondigt het bedrijf aan hier in de komende weken meer over bekend te maken.

Het bedrijf achter de inmiddels wereldberoemde “AI”-chatbot geeft wel aan ook met een Android app te komen. Over de release van deze app is nog minder bekend. Dat een Android release later komt dan de versie voor Apple apparaten, is niets bijzonders. Android draait op veel meer hardware dan iOS. Om de app op al die telefoons stabiel te laten draaien kost gewoonweg tijd. Zodra er meer bekend is over de ChatGPT app voor Android, lees je het op apparata.nl!

App net als webversie zowel in gratis als betaalde variant

Een goeie prompt schrijven voor een chatbot kan best tijdrovend zijn. Handig dus dat de app standaard met spraakherkenning komt. Gratis gebruikers hebben toegang tot alle basisfuncties, net als op de webversie. Abonnees hebben toegang tot het verbeterde GPT-4 model en krijgen tevens eerder toegang tot nieuwe functies. Vraag niet hoe, maar ook is aangegeven dat de app sneller werkt voor abonnees dan voor mensen die er gratis gebruik van maken.

Wel is het gezien de huidige aandacht voor “AI” onder wetgevers de vraag of de app nog lang dezelfde functionaliteit aan mag blijven bieden. Zowel de EU als in de VS houdt men de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.