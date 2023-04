‘ChatGPT zal wereldwijd minimaal 300 miljoen banen kosten’

Het equivalent van 300 miljoen FTE’s wereldwijd staat op het punt om vervangen te worden door generatieve AI’s zoals ChatGPT. Dat blijkt uit onderzoek van zakenbank Goldman Sachs.

Kwart van de banen in de westerse wereld

Kunstmatige intelligenties zoals GPT-4 beginnen al tekenen vertonen van algemene intelligentie, en de opvolger GPT-5 wordt verwacht nog veel slimmer te zijn. Dat betekent slecht nieuws voor veel juniorfuncties en over enkele jaren ook seniorfuncties.

Want de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie wordt gedreven door de wet van Moore en de steeds betere algoritmes. Beide vertonen een exponentiële groei. Vooral in de financiële wereld, administratie, bij creatieve beroepen en juridische beroepen zullen naar schatting de nodige klappen gaan vallen, zegt een rapport van Goldman Sachs. In totaal zullen naar schatting een kwart van de tegenwoordige banen in de westerse wereld verdwijnen. Het gaat daarbij vooral om interne kantoorbanen.

Komen er nieuwe banen?

In het verleden werden dit soort episodes van baanverlies over het algemeen gevolgd door de creatie van heel veel nieuwe banen. De meeste mensen van in de veertig en ouder hebben nu banen die nog helemaal niet bestonden toen ze naar school gingen. Het is goed mogelijk dat dat ook nu gaat gebeuren. Dat was tot nu toe altijd het geval.

Maar deze keer lijkt het toch anders te zijn dan vorige keren. Dat heeft alles te maken met het ingrijpende karakter van algemene AI. Deze dupliceert, en overtreft, namelijk datgene wat ons als soort zo succesvol maakt, onze intelligentie.

Robots

Zeker, als mensachtige robots in serie geproduceerd gaan worden. Dan verdwijnt ons laatste sterke punt ten opzichte van AI: de koppeling van ons brein aan een lichaam. Een Ai als ChatGPT is -nog- opgesloten in een serverpark. OpenAi investeert nu in een Noors bedrijf dat mensachtige robots bouwt. Niet echt een prettig vooruitzicht, om eerlijk te zijn. Voor een omstreden, nogal pessimistische visie, check onderstaande korte film, Humans Need Not Apply.

De komende jaren nog veel werk. Maar daarna?

De komende jaren worden een tijd van chaos met heel veel verandering. Er zal dus in bedrijven en bij de overheid en instellingen heel veel werk aan de winkel zijn, domweg om de snelle veranderingen bij te kunnen benen. Want een AI heb je niet zomaar geïntegreerd in een bedrijfsproces. Dat vergt aanpassingen in de manier waarop je bedrijfsprocessen inricht en traint. Wat er daarna gebeurt is heel moeilijk te voorzien, omdat dan intelligenties, groter dan die van welk mens dan ook, een leidende rol zullen gaan spelen.

Enkele ethische vragen worden heel belangrijk. Als machines alle werk door mensen kunnen vervangen, wie voorzien dan in ons bestaan en wat geeft ons leven zin? Is het terecht om enkele rijken, die op het juiste moment op de juiste plaats waren, daar disproportioneel van te laten profiteren? Tot in eeuwigheid, want ook levensverlenging zal dan pas echt van de grond komen. Moeten we AI’s mensenrechten geven? Of moeten we versmelten met AI? Daar kunnen we maar beter meteen mee beginnen om over na te denken.