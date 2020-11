Check de monsterlijke ASUS RTX 3000-serie met waterkoeler - Apparata

De ASUS RTX 3000-serie met vooraf geïnstalleerde waterkoeler is het toppunt van PC gaming, maar dat kost je ook behoorlijk wat knaken.

NVIDIA is vooralsnog de koning van de grafische kaarten, mede dankzij de gloednieuwe RTX 3000-serie. De RTX 3070, 3080 en 3090 zijn in hun respectievelijke prijsklasse simpelweg toppers (als we de crashes even vergeten), maar het kan nóg beter. ASUS en EKWB werken namelijk samen om een monsterlijke RTX 3000-serie te maken mét ingebouwde waterkoeler. Veel beter dan dit wordt het niet!

ASUS RTX 3000-serie met waterkoeler

Met de release van een generatie grafische kaarten krijgen derden altijd de mogelijkheid om hun eigen variant uit te brengen. Een snufje meer VRAM, een factory overclock of een speciale behuizing voor betere airflow zijn niet ongekend.

ASUS en EKWB komen daarentegen met iets wat we eigenlijk nauwelijks tegenkomen. De bedrijven kondigen namelijk de ASUS RTX 3000-serie met ingebouwde waterkoeler aan. Uiteraard gaat er in de PC wereld eigenlijk niets boven een waterkoeler. Toegegeven, een goede setup van genoeg stevige fans werkt prima. Toch heeft de samenkomst van de elementen, water en stroom, iets magisch. En water geleidt natuurlijk beter warmte dan lucht.

Wie heeft dit nodig?

Maar wie zou een ASUS RTX 3000-serie met waterkoeler nodig hebben? Dat zijn slechts de die-hard PC bouwers onder ons. Het handige van deze serie is overigens dat de waterkoeler vooraf al geïnstalleerd is.

Doorgaans moeten hobbyisten zelf een waterkoeler-systeem op hun videokaart monteren. Daar gaat een hoop schroefwerk en het breken van de garantievoorwaarden mee gepaard. Met deze nieuwe serie heb je een plug & play watergekoelde videokaart die je zo aansluit om het waternetwerkje binnen je PC.

Prijs en beschikbaarheid

De ASUS RTX 3000-serie met waterkoeler komt in stappen uit, waarbij de RTX 3080 en 3090 midden november verkrijgbaar zijn. De goedkopere RTX 3070 is vanaf eind november te koop.

De prijzen van de betreffende GPU’s is nog niet bekend, maar gezien een gewone RTX 3090 al ruim €1500 kost, verwachten we een stevige prijs. De standaard 80 en 70 kosten respectievelijk ruim €700 en €500 en ook daar zal nog een flinke smak geld bovenop komen.

Laten we zeggen dat je bankrekening na de aanschaf van zo’n videokaart ook waterkoeling nodig heeft..

