Check de Samsung Galaxy Z Flip in het echt (video)

De Samsung Galaxy Z Flip in het wild!





We hoeven naar verluidt nog maar een week te wachten voordat Samsung officieel de Galaxy Z Flip zal onthullen tijdens het Unpacked event. Nou ja, het bedrijf bracht vorig najaar al een rare, geluidloze render-video uit. Nu toont lekker Ben Geskin vermoedelijk voor het eerst de Galaxy Z Flip in het echt.

Alles lijkt overeen te komen met wat we tot dusver over de ‘ouderwetse’ klaptelefoon van Samsung weten. Hij klapt horizontaal dubbel, heeft een zeer klein display’tje aan de achterkant, komt met een vingerafdrukscanner aan de zijkant en wordt uitgerust met een punch-hole selfiecamera.

Wel klopt er iets niet aan de buitenkant. We schreven eind vorige maand over de camera-resoluties (waaronder de 10MP selfiecamera) maar daar sprak lekker Ishan Agarwal nog over een enkele main camera van 12MP. In de video zien we een dubbele camera aan de buitenkant zitten.

Verder wordt er gesproken over een 6,7-inch OLED FHD+ beeldscherm in 22:9 verhouding (2636 x 1080), een Qualcomm Snapdragon 855+ processor, 8GB RAM en 256GB opslagruimte. De Z Flip zou een 3300mAh accu krijgen, wat niet ontzettend veel maar ook niet belachelijk weinig is. Over een ruime week weten we het als het goed is zeker, want dan onthult Samsung al hun smakelijke nieuwe toestellen officieel.

Foto @YunisAli, gepubliceerd door Ben Geskin (via YouTube)

