Check de nieuwste Disney+ film voor absurd extra bedrag - Apparata

Disney+ laat de geldhongerige Premiere Access-constructie los op de nieuwste animatiefilm, Raya and the Last Dragon.

Disney gaat weer verder met het zeer controversiële verdienmodel van Mulan. De remake van de klassieke animatiefilm werd voor afnemers van Disney+ beschikbaar gesteld tegen een meerpijs van ruim twintig euro. Dat bleek een gigantisch succes. Nu doet Disney+ dat voor Raya and the Last Dragon dunnetjes over.

Disney+ vraagt cash voor Raya and the Last Dragon

Door de coronapandemie kunnen filmstudio’s hun content niet meer in de bioscoop uitbrengen. Disney heeft daarentegen een gigantisch voordeel met hun eigen streamingdienst. Voor Disney+-abonnees is er dus een optie om de nieuwste film, Raya and the Last Dragon, in je ‘thuisbioscoop’ te checken via Premier Access.

Dat wil zeggen, tegen een veel te duur digitaal entreekaartje bovenop de gebruikelijke abonnementskosten! Disney vraagt naast een abonnement op Plus ook nog eens €21,99 om de film te kijken. Je mag Raya and the Last Dragon zo vaak kijken als je wilt, maar er is een catch…

De film komt namelijk, net als Mulan, uiteindelijk voor iedereen uit op Disney+. Vanaf 4 juni kan iedereen met een Disney+-abonnement de nieuwste big budget animatiefilm ‘gratis’ checken.

Toen Mulan uitkwam, was er veel kritiek op deze ietwat gierige constructie. Okay, als je met het gezin een avondje naar de bios gaat ben je misschien wel 5 keer zoveel kwijt. Maar vergelijk de prijs met bijvoorbeeld YouTube Film, waar je voor een gloednieuwe film niet meer dan €14,99 betaalt. Je mag de film dan tenminste 5 jaar (zonder abonnement) onbeperkt kijken.

Ben je toch geïnteresseerd, dan check je hieronder de trailer van Raya and the Last Dragon. Je checkt Disney’s nieuwste kaskraker nu op de streamingdienst.