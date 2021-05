Check deze realtime portal die ook echt werkt - Apparata

Afbeelding via GoVilnius

Gave nieuwe realtime portal die ook echt werkt. Hij staat in Litouwen en geeft een kijkje naar een andere stad.

Ja ja, door cornona komen we nergens. Veel mensen zijn het natuurlijk helemaal zat en de versoepelingen komen dan ook als geroepen. De stad Vilnius in Litouwen gaat nog een stap verder en heeft een realtime ‘portaal’ naar een nadere stad.

Realtime portal

De stad is echt all- in gegaan. Zowel voor het idee, maar ook voor het ontwerp. De portal lijkt iets uit een vroegere sci-fi serie (hallo Stargate). Dat maakt het gewoon wel heel vet. De stad zette de portal, een soort van ronde deur, in de buurt van een treinstation. Deze sluit aan op een portal in Lublin in Polen. Dat is een goede 600 km verder. De beide portalen hebben grote schermen en camera’s die live beelden uitzenden tussen de twee steden. De makers noemen het zelf een soort van digitale brug, bedoeld om mensen aan te moedigen om de betekenis van eenheid te heroverwegen. Nou, oké. Het ziet er in ieder geval mooi uit.

Idee

Het idee komt van Benediktas Gylys, voorzitter van de Benediktas Gylys Foundation. Hij heeft er diep over nagedacht laat hij weten aan de nieuwssite Leta: ‘De mensheid staat voor veel potentieel dodelijke uitdagingen; of het nu gaat om sociale polarisatie, klimaatverandering of economische problemen. Als we echter goed kijken, is het niet een gebrek aan briljante wetenschappers, activisten, leiders, kennis of technologie die deze uitdagingen veroorzaken. Het is tribalisme, een gebrek aan empathie en een beperkte kijk op de wereld, die vaak beperkt blijft tot onze landsgrenzen’.

Ik betwijfel of het probleem hiermee opgelost gaat worden, maar het is een eerste stap. Laten we het zo maar zeggen.

Afbeelding via Go Vilnius

Ontwerp realtime portal

De inspiratie voor het ontwerpt komt inderdaad van bekende sci-fi symbolen. Het is ontworpen door ingenieurs van het Creativity and Innovation Center van de Vilnius Gediminas Technical University. Ze hebben er vijf (!) jaar over gedaan, maar nu staat het er dan echt. Er zijn plannen om meerdere van deze apparaten te maken. Of Nederland er één mag verwelkomen is onbekend.