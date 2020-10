Check hier de Call of Duty: Black Ops Cold War launch trailer! - Apparata

Activision en Treyarch droppen de officiële launch trailer van Call of Duty: Black Ops Cold War. Check de campaign trailer hier.

Call of Duty fans zullen ongetwijfeld niet kunnen wachten op Black Ops Cold War. Na de succesvolle beta ligt de daadwerkelijke release daarentegen in het verschiet. Om alvast warm te worden voor de release in de koude maanden dropt Activision de eerste launch trailer voor Black Ops Cold War. Daarin krijgen we niet zozeer nieuwe settings te zien, maar wel meer details over de al bekende story beats.

Call of Duty: Black Ops Cold War launch trailer

Zoals eerde promotiemateriaal van Black Ops Cold War, draait ook deze trailer de iconische 80’s tune Blue Monday van New Order. Geheel in Call of Duty-sferen is het overigens wel een volledige remix. Denk aan bass drops, beats onderstreept door explosies en pauzes voor wat dialoog. Daarover gesproken, President Reagan komt wederom voorbij, alsmede Black Ops-veteraan Woods.

In de launch trailer komen we daarbij alleen maar verhaalelementen tegen. Zo zien we wederom passages die zich in Vietnam afspelen. Maar ook modernere vuurgevechten in de straten van Miami en Berlijn. Dat alles lijkt te wijzen op een iets minder bombastische CoD dan dat we gewend zijn. Uiteraard zullen er nog steeds genoeg explosies plaatsvinden, maar Treyarch lijkt grootschalige oorlogen af te wisselen met intieme vuurgevechten.

Call of Duty: Black Ops Cold War komt op 12 november uit voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X en S, en de PC. Oh, en check de multiplayer trailer hier.