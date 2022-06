Check hier de nieuwe PlayStation Plus spellen voor juli

Sony

Er zijn nieuwe spellen toegevoegd voor PlayStation Plus. Lees hier snel verder welke spellen jij mag verwachten.

Er komen steeds meer spellen beschikbaar voor Playstation Plus. Sony heeft nu drie nieuwe games genoemd die alle PlayStation Plus-abonnees in juli kunnen kopen. Het zijn Crash Bandicoot 4: It’s About Time, Man of Medan en Arcadegeddon.

PlayStation Plus spellen

Crash Bandicoot 4 arriveerde in 2020 en was de eerste nieuwe hoofdlijn Crash-game in 12 jaar. Het was gekoppeld als een direct vervolg op de originele PlayStation 1-trilogie. Wat betekent dat het alle PS2-games negeerde. Zowel de PlayStation 4- als de PS5-versie zullen beschikbaar zijn, waarbij de laatste functies ondersteunt zoals de adaptieve triggers en haptische feedback van de DualSense-controller.

Man of Medan is de eerste titel in de Dark Pictures Anthology-serie van Supermassive. Het is een interactief horrorspel, waarin jouw keuzes bepalen of personages leven of sterven. Man of Medan komt naar PS Plus net na de komst van Supermassive’s nieuwste game, The Quarry.

Arcadegeddon is ondertussen een multiplayer-shooter van Illfonic die zowel coöperatieve als speler-tegen-speler-modi heeft. Je gaat op zoek naar buit en ontgrendelt vaardigheden terwijl je het opneemt tegen het kwaadaardige Fun Fun Co.-megacorp, dat een speelhal gebruikt voor het testen van wapens in de echte wereld.

Wanneer

Crash 4, Man of Medan en Arcadegeddon kunnen vanaf 5 juli worden gekocht. Tot die tijd kun je de huidige reeks PS Plus Essential-titels — God of War (2018), Naruto tot Boruto: Shinobi Striker en Nickelodeon All-Star Brawl — aan je bibliotheek toevoegen.