China heeft een strategie gemaakt om Elon Musk´s SpaceX te vernietigen

China maakt zich steeds meer zorgen over de dominantie van Musk´s SpaceX in een lage baan om de aarde.

SpaceX lanceerde afgelopen april 53 extra Starlink-satellieten in een baan om de aarde. Dat is niet niks. In afwachting van de Starlink-satellieten van SpaceX die een bedreiging vormen, willen militaire onderzoekers in China dat hun land klaar is om de gigantische internetconstellatie uit te schakelen. Of misschien volledig te vernietigen. Het is een onheilspellende mogelijkheid, maar makkelijker gezegd dan gedaan.

China baalt van Musk´s SpaceX

Omdat Amerika hiermee de overhand kan krijgen in de ruimte. Hoofdauteur Ren Yuanzhen, een onderzoeker bij het Beijing Institute of Tracking and Telecommunications, stelt dat het Chinese leger manieren moet ontwikkelen om elke dreiging van Starlink tegen te gaan. De krant was gisteren al vrij verkrijgbaar, maar is wonderbaarlijk genoeg opeens niet meer te vinden. Een vertaalde versie van het artikel is echter nog wel online te vinden.

“Er moet een combinatie van zachte en harde kill-methoden worden toegepast om ervoor te zorgen dat sommige Starlink-satellieten hun functies verliezen. En het besturingssysteem vernietigen”, staat in de krant. Daarbij verwijzend naar “verborgen gevaren en uitdagingen” voor China. De onderzoekers achter het recente artikel waarschuwen ook dat Starlink het “offensief” gaat doen en de ionenmotoren van de satellieten gebruikt om China’s ruimtevaartuigen of satellieten uit hun banen te slaan.

SpaceX

Het bedrijf bouwt de Starlink-satellietconstellatie uit in een lage baan om de aarde. En het is ontworpen om snel internet te bieden aan vrijwel elk deel van de wereld. Het plan is om meer dan 42.000 satellieten in een baan om de aarde te lanceren, Dit met behulp van de Falcon 9-raketten van het bedrijf.

Tot nu toe zijn er ongeveer 2.300 functionerende Starlink-satellieten in een baan om de aarde geplaatst. Logisch dat andere landen en/of bedrijven zich zorgen gaan maken.