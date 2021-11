China’s eigen digitale munt loopt lekker

China heeft als land zelf een eigen crypto: de digitale yuan. En die eigen digitale munt loopt goed.

Het land heeft een eigen digitale yuan. Zij hebben hun valuta dus digitaal gemaakt. Hetzelfde als Europa een digitale euro zou hebben. Slim? Zeker, want de crypto loopt goed. China’s digitale valuta gebruik is in transacties ongeveer $ 10 miljard waard, 140 miljoen mensen hebben digitale yuan-portefeuilles.

China en een eigen digitale munt

Veel wordt er in het land gecontroleerd door moedertje staat. Dus ook geld. Volgens een functionaris van de Chinese centrale bank, de People’s Bank of China (PBOC), is de digitale valuta van de Chinese centrale bank (CBDC), de digitale yuan, gebruikt voor transacties ter waarde van bijna $ 10 miljard. Daarnaast is de digitale portemonnee van de overheid door ongeveer 140 miljoen mensen gedownload. Hiermee stijgt de adoptie van ‘Digital Yuan’ behoorlijk.

Mu Changchun, de directeur-generaal van het digitale valuta-instituut van de Chinese centrale bank, deelde de voortgang van de adoptie van de digitale yuan op de Fintech Week-conferentie van Hong Kong woensdag.

Andere landen

China, met haar eigen digitale munt, loopt hier dus in voorop. Misschien wel omdat de staat zoveel macht heeft. Dan is het wat gemakkelijker in te voeren. Het land test actief de digitale yuan dus op dit moment, dat verloopt soepeltjes. De PBOC-functionaris zei dat er geen officiële lanceringsdatum is voor de digitale valuta.

Een groeiend aantal centrale banken wereldwijd onderzoekt de lancering van hun eigen CBDC’s. Volgens de CBDC-tracker van de Atlantic Council onderzoeken nu 87 landen een CBDC. Onder hen zijn er zeven gelanceerd, 17 worden getest, 15 zijn in ontwikkeling en 39 worden onderzocht.