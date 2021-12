Chinezen schelden Elon Musk de huid vol!

Elon Musk is niet geliefd bij Chinezen. Dit heeft een reden, lees hier waarom en hoe Musk daar een antwoord op geeft.

Musk zit in de ruimtevaart met rakketten en satellieten. En met die satellieten veroorzaakt hij bijna botsingen. Daar zijn de Chinezen dan weer niet zo blij mee en noemen de satellieten dan ook ‘een stapel ruimteafval’. Omdat Starlink, het bedrijf van Musk, Amerikaans is gaan er nog wat stelligere leuzen over het internet. Het bedrijf wordt namelijk ook beschreven als ‘Amerikaanse wapens voor ruimteoorlog’.

Chinezen boos op Musk

Ze hebben natuurlijk wel een punt wat betreft de hoeveelheid satellieten en andere ruimtevaartuigen: er komen er steeds meer. En dit brengt ook ruimteafval met zich mee. NASA moest onlangs nog een ruimtewandeling aflassen, omdat er te veel afval rondvloog. Dan is het te gevaarlijk om naar buiten te gaan. Musk is van mening dat het maar allemaal onzin is. Althans, zijn satellieten zijn zo afgestemd dat de kans op ongevallen heel klein is. Maar volgens wat extremisten in China zorgt hij er juist voor dat er meer ruimtepuin komt ‘en zal de mensheid betalen voor zijn activiteiten’.

En hier houdt het niet op. Ook het andere bedrijf van Musk, namelijk Tesla, ligt onder vuur. Dit omdat er wat van deze auto’s opeens in de brand vliegen. Hierdoor klom er pas een vrouw bovenop een Tesla bij een autoshow. Dit om haar ongenoegen kenbaar te maken over de heet oplopende auto’s. Het vertrouwen in Musk in China is dus laag te noemen. Musk maakt zich geen zorgen blijkbaar en reageert zoals altijd op Twitter met een nogal opmerkelijk bericht.