Chrome 90 introduceert geweldige highlight-link-functie - Apparata

Foto via Google

Met de gloednieuwe Google Chrome highlight-link-functie kun je gebruikers direct naar een door jou geselecteerd stukje tekst doorverwijzen.

Google lanceert een gloednieuwe functie in Chrome 90 waarbij je een stukje tekst een highlight kunt geven en als link kunt versturen. De link neemt mensen dus direct mee naar het stukje van de pagina dat jij gemarkeerd hebt. Het werkt vergelijkbaar met hoe Google je via de zoekmachine doorverwijst naar een specifiek stukje tekst. Informatieverstrekking is zojuist weer een stukje efficiënter geworden.

Chrome komt met highlight-link

Chrome 90 moet de nieuwe highlight-link-versie introduceren, zo schrijft 9to5google. Vooralsnog lijkt de functie daarentegen niet per se met die versie van de browser verbonden te zijn. Ik heb versie 90 inmiddels geïnstalleerd maar de feature lijkt nog niet beschikbaar te zijn.

Het werkt straks als volgt. Je markeert een stukje van een webpagina. Een klik met de rechter muisknop op de highlight opent het drop-down-menu en onthult de optie ‘kopieer link naar highlight’. Nu heb je een link naar niet alleen de webpagina, maar ook de specifieke zin of passage die jij selecteerde. Chrome genereert een speciale URL met een ‘#’ aan het einde.

Voor echte fanaten is dit overigens geen gloednieuwe functie, aangezien Google deze feature eerder al via een extensie aanbood. Nu komt de highlight-link daarentegen naar iedereen met Chrome.

De toepassingen zijn daarbij eindeloos. Denk bijvoorbeeld aan studenten, professionals en journalisten, die anderen direct naar het belangrijkste stukje tekst kunnen brengen. Aan de andere kant, op deze manier wordt context en verdere uitleg op de achtergrond geschoven. Als iets een highlight heeft, ben je waarschijnlijk geneigd om alleen dat zinnetje te lezen en weer door te gaan met je dag. Hoe dan ook, het zal informatieverstrekking – ongeacht intentie – nog efficiënter en gemakkelijker maken.