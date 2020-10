Gebruik jij deze Chrome Extensies? Dan is actie nodig! - Apparata

Delete deze Chrome Extensies als je geen problemen wilt.

De Chrome Extensies zijn bij veel gebruikers populair. Waar veel gebruikers zijn, zijn ook cybercriminelen in de buurt. Dat is deze keer niet anders, alleen gaat het nu niet om schimmige extensies van dubieuze herkomst, maar van twee bedrijven die open en bloot genoemd worden. Het gaat om BrandTotal Ltd. en Unimania Inc, beide met vestigingen in Dalaware.

Welke Chrome Extensies zijn gevaarlijk?

Het gaat om de Chrome extensies Upvoice en Ads Feed. Gebruikers werden uitgenodigd om de extensies te installeren in ruil voor ontvangst van kadobonnen. De makers claimden met de extensies het gedrag van gebruikers te meten. Zo zouden zij reclames beter op de doelgroep af kunnen stemmen.

Wat deden de Chrome Extensies in werkelijkheid?

Facebook ontdekte dat de extensies in werkelijkheid data verzamelden van profielen, zoals bijvoorbeeld op Instagram, Facebook, Amazon, Twitter, LinkedIn en YouTube. Het gaat daarbij om publieke, maar ook privégegevens. Uit onderzoek van Facebook zou blijken dat de gegevens werden gecombineerd. Deze ‘marketing intelligence’ werd vervolgens weer verkocht via de site van Brand Total.

Facebook stelt dat beide extensies en bedrijven in feite tot dezelfde groep behoren. Zij eisen voor de rechtbank een einde aan de activiteiten en uiteraard een schadevergoeding. Aangezien de extensies nog steeds te downloaden zijn roepen zij gebruikers op om deze direct te verwijderen.

Voorzichtigheid geboden

Zoals uit de stukken blijkt is het niet de eerste keer dat deze bedrijven, met name Unimania, dit soort extensies publiceren. Ook is de website van Brand Total nog steeds actief. Kijk dus goed naar de makers als je nieuwe Chrome Extensies wil installeren. Het is overigens niet de eerste keer dat makers Chrome Extensies inzetten voor dubieuze doelen. Daarnaast lijkt Google Chrome veel beslag te leggen op jouw RAM-geheugen, dus wellicht is het tijd voor een andere browser?

Bron: ZDNet