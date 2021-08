Chrome op Android 12 ondersteunt meerdere tabbladen tegelijk

Google Chrome op Android 12 krijgt een mooie upgrade, je kunt er meerdere tabbladen tegelijk mee openen.

Een artikel lezen en tegelijk een Twitter-feed bijhouden. Het is maar een voorbeeld van wat mogelijk gaat zijn met Android 12 op Chrome. De nieuwste versie van Android staat het toe dat je, net als op de computer, meerdere tabbladen tegelijk gebruikt.

Nu is het al mogelijk om tabbladen te openen op je smartphone. Echter is het zo dat je slechts één tabblad kunt gebruiken. Niet naast elkaar dus. Daar komt met Chrome op Android 12 verandering in. Het nieuwtje werd ontdekt door XDA Developers. Je zou tot vijf tabbladen tegelijk naast elkaar kunnen gebruiken.

Android 12 tabbladen

Met het oog op vouwbare smartphones, zoals de Samsung Galaxy Z Fold 3, is dit een top ontwikkeling. Want met een enorm scherm is het wel zo prettig dat je alles zoveel mogelijk kunt gebruiken. Bovendien heb je aan rekenkracht en geheugen geen gebrek. Sommige moderne smartphones hebben meer geheugen dan een gemiddelde laptop.

Hoe dit uiteindelijk uitpakt in de praktijk is even afwachten. Zo is het nog onduidelijk hoe lekker dit werkt als je bijvoorbeeld met het ene tabblad een video hebt openstaan en het andere tabblad een nieuwsartikel of liveblog.

Android 12 verschijnt dit najaar. De uitrol is traditioneel als eerste op Google smartphones. Later volgen de andere merken.