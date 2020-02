Chrome voorkomt vage downloads op je computer

De internetbrowser van Google rolt deze functie in de lente uit.





Het komt ons allemaal voor dat we bewust of onbewust een vreemde download binnenvissen. Vaak komt dit door een automatische download die gestart wordt bij het openen van een bepaalde webpagina. Onwenselijk, vinden ze bij Google. Chrome krijgt daarom een handige tool.

Vanaf deze lente geeft Chrome de garantie af dat downloads van HTTPS-pagina’s veilig zijn. Als de browser het niet vertrouwt, zal de download automatisch worden geblokkeerd. Dat heeft Joe DeBlasio van het beveiligingsteam van Chrome bekendgemaakt in een blog. Onveilige downloads hebben de kracht om malware ongezien te installeren op een computer.

De feature is ingebakken in Chrome 82. De uitrol van deze versie staat gepland voor de maand april. De gebruiker krijgt een waarschuwing dat de download automatisch geblokkeerd wordt. Als voorbeeld geeft Google een vaag .exe bestand. De functie blijft niet alleen beperkt op de computer. Het techbedrijf heeft ambitie de feature in een later stadium ook naar Android en iOS te brengen.