Chronograph 718 Cayman GT4 RS: exclusief horloge voor bij je speeltje

Porsche heeft een nieuwe sportwagen voor op de straat en voor op het circuit gepresenteerd. En daar hoort deze Chronograph 718 Cayman GT4 RS ook bij.

Dit horloge is namelijk het werk van Porsche Design. Zomaar naar de winkel gaan of online bestellen is er niet bij. Het horloge is exclusief gereserveerd voor kopers van de nieuwe Porsche 718 Cayman GT4 RS.

De case van het uurwerk is gemaakt van titanium. Een knipoog naar de lichtgewicht sportwagen, waar gewichtsbesparing ook een belangrijke rol speelt. De Chronograph 718 Cayman GT4 RS heeft een gekleurde ring met een wijzerplaat in artic grijs en mat zwart. Er zit een print in verwerkt van een chequered flag. Oftewel de vlag die altijd zwaait aan het einde van een race.

Het horloge heeft een open achterkant, waardoor je bewegingen die het uurwerk maakt kunt bekijken. Een leuk detail is dat het uurwerk matcht met het uiterlijk van je eigen Porsche. De keuze voor de velgen van de auto is daarin leidend.

Optioneel met het uurwerk is het Weissach Package, ook bekend van de GT auto’s van Porsche. Je krijgt dan een horloge van carbon. Materiaal dat op verschillende plekken terugkomt in de Porsche 718 Cayman GT4 RS met het Weissach Package.

Het is overigens geen cadeau voor klanten met een 718 Cayman GT4 RS, ze zullen de Chronograph er los bij moeten kopen.