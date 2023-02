Class (Netflix), moord en doodslag op een exclusieve Indiase school

Ook in India zijn exclusieve privéscholen wijdverspreid. Dan kan natuurlijk een exclusieve tienerserie als Class (Netflix) niet uitblijven.

In grote lijnen komt de serie neer op een soort Indiase variant van de Netflixserie Elite. Rijk en arm zijn in India strikt gescheiden. Dat geldt ook voor de scholen waar ze naartoe gaan. Daar komt verandering in, als de middelbare school is een arme wijk door de schuld van het bedrijf in vlammen opgaat.

Als goedmakertje, besluit het bedrijf om studiebeurzen aan te bieden aan drie studenten van deze arme school. De komst van dit soort armoedzaaiers wekt uiteraard nogal de nodige wrevel bij de arrogante, verwende rijkeluiszoontjes en -dochtertjes op deze eliteschool. Veel spannende ontwikkelingen, en de onthulling van duistere geheimen volgen, nadat er in de eerste aflevering een moord plaatsvindt.

Zware thema’s, toch op een boeiende manier gebracht

De serie slaagt erin om in een klap een hele reeks aan sociale problemen in India aan de orde te stellen. Denk dan aan dingen als het Indiase kastenstelsel, kinderverwaarlozing, corruptie, homofobie, religieuze discriminatie en inkomensongelijkheid in India.

Volgens sommige critici is Class (Netflix) een meesterwerk. Terwijl volgens anderen deze serie helemaal over de top is. Waarschijnlijk heeft het veel te maken met de politieke oriëntatie die je hebt. In India is de serie in ieder geval erg populair en ook buiten India valt deze in de smaak.

Is Class (Netflix) wat voor mij?

Vind je India, het land met de meeste inwoners ter wereld, een interessant land en wil je er graag meer over weten? Houd je ook van diepgang, en het betere psychologische werk? Dan ga je deze serie waarschijnlijk erg interessant vinden.

Houd je meer van vermaak, actie en special effect, en kan psychologie je gestolen worden? Dan zit de kans erin dat je de behoefte hebt om de afstandsbediening door de kamer te gooien. En kan je beter een andere serie kiezen om te bekijken.

Als serie om als stelletje te kijken is het dan wel weer erg geschikt, omdat er veel elementen in voorkomen die zowel mannen als vrouwen aanspreken.