Clubhouse officieel gelanceerd op Android, maar niet voor ons - Apparata

Clubhouse heeft nu officieel een app voor Android. Helaas kunnen we er nog geen gebruik van maken. Lees hier waarom niet.

Clubhouse gaat als een raket. Het eerste echte audio- sociale netwerk krijgt steeds meer gebruikers en stijgt daarmee ook in waarde. Een paar dagen geleden kondigde het bedrijf aan dat het een Android– versie aan het testen was. Dit doen ze met een klein aantal gebruikers in een gesloten bètaversie. Tot nu toe was de app alleen beschikbaar voor mensen met een iPhone (iOS besturingssysteem).

Clubhouse op Android

Vandaag kwam het nieuws al dat er een bredere uitrol is. Ook weer een bètaversie, maar dan uitgerold in de Google Play Store. Iedereen kan de Androidversie dus nu downloaden. Alleen wij niet, de app is alleen toegankelijk in Amerika. Jammer, we moeten dus nog even wachten.

De app is nog steeds alleen te gebruiken via een uitnodiging, daar is niks aan aangepast. Als je nog niet bent uitgenodigd is dat balen. Maar je kunt de app wel gebruiken om alvast je gebruikersnaam te reserveren. Aan jou om te lobbyen bij gebruikers om zo snel mogelijk een uitnodiging te ontvangen.

Timing

Timing is alles, en dat is ook met deze app. Concurrenten zoals Facebook, Twitter en Instagram werken aan dezelfde functies. En hebben deze ook al gelanceerd. Tevens zijn er veel kleine apps die heel erg op Clubhouse lijken en gebruikers afpakken. Door geen Android applicatie te hebben, loopt het bedrijf veel gebruikers mis. Het was dan ook zaak om zo snel mogelijk met een Androidversie te komen, om hun koppositie niet kwijt te raken.

Omdat de app nog een bètaversie is, zal er nog veel feedback binnenkomen. Sta dus niet gek te kijken als de app nog niet 100% functioneert. De app is alleen in Amerika beschikbaar om de grote toestroom te kunnen schalen en de app in de lucht te kunnen houden. We moeten dus nog even wachten, maar als je toevallig in Amerika woont kun je de app hier downloaden, of op de hoogte gehouden worden over wanneer wij aan de beurt zijn.