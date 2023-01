CO2-meter voorkomt dat je jezelf vergiftigt

Een goedkoop model CO2-meter van een paar tientjes. Niet erg nauwkeurig, maar geeft een redelijke indicatie. Bron: auteur

Per dag adem je als mens gemiddeld zo’n 840 gram zuurstof in 2en meer dan een kilo CO2 uit. Zeker in de winter is het daarom verstandig om op tijd te ventileren. Een CO2-meter geeft je een signaal wanneer het een goed idee is het raam open te zetten.

Wat is een CO2-meter?

CO2 is voor planten een welkom gas, maar voor ons mensen is het een afvalproduct. En tenzij je in een grote kas woont, krijg je dus te maken met CO2-ophoping in huis. Dat is makkelijk op te lossen door het raam af en toe open te zetten, maar het is handig om te weten wanneer. Want gas is duur. En daarbij komt een CO2 meter kijken.

Waarom is CO2 meten belangrijk?

Het CO2-gehalte in de buitenlucht is anno 2023 rond de 420 ppm. Voor de Industriële Revolutie was dat veel minder, onder de 300 ppm, en tijdens de laatste ijstijd zelfs maar 180 ppm. Maar ook lucht met 400 ppm CO2 kunnen we nog prima inademen.

Anders wordt het als de CO2-gehaltes boven de 1000 ppm beginnen te stijgen. Het wordt dan voor ons lichaam moeilijker de CO2 kwijt te raken en de hemoglobine in ons bloed raakt steeds meer verzadigd met CO2, waardoor we minder zuurstof kunnen opnemen. Je merkt dit aan een suffig gevoeld en een verminderde concentratie. Het laatste wat je uiteraard thuis wilt hebben als je geconcentreerd aan het werken bent aan een spoedklus. Of voor je kinderen, als ze huiswerk moeten maken.

Hoofdpijn, duizeligheid en concentratieverlies

De allereerste symptomen zijn al vastgesteld bij 700 ppm. In het meest pessimistische uitstootscenario bereiken we die 700 ppm iets na 2100.

Ook dit is een argument om te zorgen dat de CO2-gehaltes in de buitenlucht niet al te ver gaan doorstijgen: afgezien van de effecten op het klimaat, is het ook niet gezond voor ons mensen. We vergiftigen onszelf op die manier.

Bij zeer hoge CO2-gehaltes, rond de 2000 ppm of meer, verergeren de klachten. Bij 5000 ppm ontstaan zware klachten en is er ook het risico op overlijden. Kortom: je wilt op tijd weten dat het CO2-gehalte in je huis of kantoor te hoog is, zodat je kan luchten.

CO2-gehaltes boven de 800 ppm geven al klachten. Bron: Canadese overheid

Hoe werkt een CO2-meter?

Moderne CO2-meters maken gebruik van twee verschillende werkingsprincipes. Het eerste principe is chemische absorptie aan een polymeerlaag. Hoe hoger de CO2-concentratie, hoe meer CO2-moleculen aan het gevoelige polymeer gaan kleven.

Een tweede, nauwkeuriger principe is door meting met infraroodstraling (NDIR). Infraroodstraling kan je niet zien, maar wel voelen als warmte. CO2 absorbeert infraroodstraling erg goed. Dit is ook de reden dat het zo’n sterk broeikasgas is en dat veel CO2 de aarde laat opwarmen. Het apparaat zendt een infraroodbundel door de lucht naar een heel gevoelige infrarood fotocel. Hoe meer CO2 in de lucht, hoe minder infraroodstraling de fotocel bereikt.

De beste CO2-meter

Over het algemeen zijn CO2-meters met een NDIR systeem de nauwkeurigste en beste. Wil je echt een topmodel? Reken dan op meer dan honderd euro. Die kan je vaak ook via een app met je smartphone uitlezen.



In veel CO2-meters zit ook een hygrometer. Daarmee meet je de luchtvochtigheid, ook een probleem in afgesloten ruimtes. Boven de tachtig procent luchtvochtigheid grijpen schimmels hun kans, dus dan moet je zeker ventileren. Het beste kan je daarom voor een model kiezen dat ook over een hygrometer beschikt. Voordat je een CO2-meter koopt, let dan op de gebruikersrecensies. Koop geen apparaat met minder dan 4 van de 5 sterren, of van een onbekend merk waarvan er nauwelijks recensies zijn.