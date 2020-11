CoD Black Ops Cold War controller is speciaal voor PlayStation - Apparata

Deze CoD Black Ops Cold War controller gaat je helpen de tegenstander te verslaan op je PlayStation.

De komende periode ga je nog veel games zien verschijnen op de nieuwe generatie consoles en uitgaande generatie consoles. Het is een zogeheten overgangsperiode. Niet alleen games, maar er komen ook nog nieuwe accessoires naar de oudere generatie. Neem nu deze gloednieuwe REVOLUTION Unlimited Pro Controller – Call of Duty: Black Ops Cold War voor de PlayStation 4.

Het is een speciale CoD controller voor de PS4 die je de beste speelervaring moet geven. Let wel, goedkoop is het niet. De accessoire is fors duurder dan een gewone DualShock 4 controller. De Call of Duty Black Ops Cold War controller kost namelijk 179,90 euro. De controller wordt geleverd met een draaghoes in camouflagekleuren en een code voor een in-game wapen-amulet.

De controller is nog exclusief ook. Je gaat ‘m bijvoorbeeld niet tegenkomen in Noord-Amerika. De CoD Black Ops Cold War controller komt in Europa, het Midden-Oosten, Oceanië en in Rusland op de markt.

Call of Duty Black Ops Cold War werd onlangs gelanceerd voor de huidige generatie consoles, PC en op de Xbox Series S en X. Vanaf 19 november is de game ook verkrijgbaar voor de nieuwe PlayStation 5.